Хрусткі і ароматні: рецепт приголомшливих рогаликів з корицею

Фото: рогалики з корицею (instagram.com/testini_prague)

Знайомі з дитинства аромат і смак знову підкорять серця ласунів

Рогалики – це ласощі, знайомі багатьом з дитинства. Смачні та хрусткі, вони відмінно підходили до чаю, кави і какао, а на приготування не йшло багато часу. Рецептом традиційних рогаликів з корицею в Instagram поділилася фуд-блогер Тетяна testini_prague.

Склад:

борошно – 250 г

сир – 250 г

масло вершкове (м'яке) – 130 г

цукор – 120 г

розпушувач – 1 ч. л.

сіль

кориця мелена

Спосіб приготування:

Всі інгредієнти з'єднати, замісити м'яке тісто. Цукор змішати з корицею. Розкачати тісто у вигляді кола близько 4 міліметрів товщиною, висипати цукрово-коричну суміш і качалкою закатати в тісто. Розрізати тісто на 16 частин, скачати шматочок у вигляді рогалика. Змастити вершками і зверху за бажанням посипати цукром. Викласти на деко, помістити в духовку і випікати 25-30 хв.

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