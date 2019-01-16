Хрусткі і ароматні: рецепт приголомшливих рогаликів з корицею

Знайомі з дитинства аромат і смак знову підкорять серця ласунів
Рогалики – це ласощі, знайомі багатьом з дитинства. Смачні та хрусткі, вони відмінно підходили до чаю, кави і какао, а на приготування не йшло багато часу. Рецептом традиційних рогаликів з корицею в Instagram поділилася фуд-блогер Тетяна testini_prague.
Склад:
Спосіб приготування:
Раніше ми публікували рецепт смачного тане в роті мангомису з м'яким маскарпоне.
До речі, любителі солодкого оцінять шоколадний чізкейк з фініками, який готується без випікання.
Нагадаємо, що до чаю можна приготувати ванільні рогалики в цукровій пудрі з горіхами.