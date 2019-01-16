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Хрусткі і ароматні: рецепт приголомшливих рогаликів з корицею

Lite » Їжа 16.01.2019 - 21:10
Хрусткі і ароматні: рецепт приголомшливих рогаликів з корицею
Фото: рогалики з корицею (instagram.com/testini_prague)

Знайомі з дитинства аромат і смак знову підкорять серця ласунів

Рогалики – це ласощі, знайомі багатьом з дитинства. Смачні та хрусткі, вони відмінно підходили до чаю, кави і какао, а на приготування не йшло багато часу. Рецептом традиційних рогаликів з корицею в Instagram поділилася фуд-блогер Тетяна testini_prague.

Склад:

  • борошно – 250 г
  • сир – 250 г
  • масло вершкове (м'яке) – 130 г
  • цукор – 120 г
  • розпушувач – 1 ч. л.
  • сіль
  • кориця мелена

Спосіб приготування:

  1. Всі інгредієнти з'єднати, замісити м'яке тісто. Цукор змішати з корицею.
  2. Розкачати тісто у вигляді кола близько 4 міліметрів товщиною, висипати  цукрово-коричну суміш і качалкою закатати в тісто.
  3. Розрізати тісто на 16 частин, скачати шматочок у вигляді рогалика. Змастити вершками і зверху за бажанням посипати цукром.
  4. Викласти на деко, помістити в духовку і випікати 25-30 хв.

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До речі, любителі солодкого оцінять шоколадний чізкейк з фініками, який готується без випікання.

Нагадаємо, що до чаю можна приготувати ванільні рогалики в цукровій пудрі з горіхами.

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