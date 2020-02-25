Гросу, Бронюк и Артур Боссо поделились рецептами любимых блинов к Масленице 2020

Стартовала Масленица 2020. Поэтому пришло время готовиться к ней как следует – и начнем с самых вкусных рецептов блинов к праздничному столу. Мы решили спросить у украинских звезд шоу-бизнеса, что готовят на Масленицу именно они. Участники праздничного концерта на «Запальній Масляній на ВДНГ» Артур Боссо, GROSU и Виктор Бронюк поделились своими любимыми рецептами. В течение недели готовьте блины по их рецептам, а 29 февраля и в 1 марта приходите слушать в бесплатном концерте на ВДНГ!

РЕЦЕПТ ОТ АРТУРА БОССО

Фото: instagram.com/arturbosso

Ингредиенты:

Молоко – 0,5 литра

Яйца – 3 штуки

Мука – 1,5 стакана

Подсолнечное масло – 2 столовые ложки

Соль и сахар по вкусу

Как готовить:

Я очень люблю готовить, и рецептов могу рассказать немало. Ведь блины можно подавать с различными начинками и в различных формах, например: с маком, сыром, мясом, яйцом и зеленью, вареньем. В принципе, блины можно есть со всем, что придет в голову или найдется в холодильнике. А рецепт приготовления у меня простой и невероятно вкусный. Мы смешиваем все ингредиенты, так чтобы у нас получилось тесто примерно как жидкая сметана. И начинаем их готовить – обожаю именно этот процесс! жарим с двух сторон и подаем к столу. Приятного аппетита!

РЕЦЕПТ ОТ GROSU

Фото: instagram.com/alina_grosu

Ингредиенты:

Молоко – ¾ стакана

Яйца – 2 штуки

Мука – ¾ стакана

Твердый сыр – 150 грамм

Укроп – 0,5 пучка

Сахар – 1 столовая ложка

Чорный молотый перец

Подсолнечное масло

Как готовить:

Есть у меня один фирменный рецепт. Блинчики с творогом и зеленью. Сыр мелко натереть, укроп мелко порубить. В глубокую тарелку налить молоко, добавить два яйца и насыпать по вкусу черного перчика. Туда же добавить муку, хорошо перемешать венчиком. Затем в тесто для блинов высыпать тертый сыр и укроп, перемешать. Жарить блины с сыром и зеленью до красивого золотистого цвета. Затем перевернуть и жарить еще пару минут с другой стороны.

РЕЦЕПТ ОТ ВІКТОРА БРОНЮКА (гурт ТІК)

Фото: instagram.com/viktorbroniuk

Ингредиенты:

Молоко – 1 стакан

Яйца – 3 штуки

Мука – 1 стакан

Вода – 0,5 стакана

Шпинат – 250 грамм

Сахар – 1 столовая ложка

Подсолнечное масло – 50 мл

Соль

Как готовить:

Мой фирменный рецепт – это не только вкусные, но и очень полезные зеленые блины со шпинатом. В первую очередь нужно измельчить шпинат с водой в блендере до однородности. Добавить яйца, соль, сахар и еще раз перемешать. Затем добавить молоко, муку, масло и перемешать еще раз. Отставить на 30 минут. Выпекать блины со шпинатом на разогретой сковороде. Когда все готово, выложить на тарелку и подавать со сметаной или творогом, особенно подходит, на мой вкус, зернистый.

Также Виктор поделился с нами рецептами любимых соусов:

Также всем, кто хочет добавить блюдам оригинальный, насыщенный вкус, рекомендую удивить домашних не только интересными начинками блинов, но и разнообразными соусами, придающими особых ноток любому блюду. Соусы – настоящая находка для кулинарии! Лишь несколько минут и блюдо становится, как в лучшем ресторане.

Соус с пармезаном и горчицей

Ингредиенты:

Лимон – 1 штука

Тертый пармезан – 3-4 столовые ложки

Горчица – 3 чайные ложки

Как готовить:

Берем лимон, разрезаем его пополам, выжимаем сок. К полученному лимонному соку добавляем тертый пармезан и горчицу (лучше – дижонскую в зернах, но можно и обычную молотую). Ложкой перемешиваем все до однородной массы и... полезный и пикантный соус готов!

Соус к мясным блюдам

Ингредиенты:

Краснодарский соус – 1 банка

Кинза – 1 пучок

Чеснок, черный перец по вкусу

Как готовить:

Для блинов с мясом и вообще любых мясных блюд рекомендую следующий вариант соуса. Берем обычный краснодарский соус, наливаем его в тарелку и добавляем мелко нарезанный пучок свежей кинзы. По желанию можно еще добавить немного чеснока и перца. Все хорошенько перемешать.

Соус овощным блюдам

Ингредиенты:

Сельдерей – несколько стебел

Морковка – 1 штука

Огурец – 1 штука, большой

Сметана (20%) – 200 грамм

Соевий соус

Как готовить:

А этот вариант соуса подойдет к любым овощным и веганским блюдам. Берем стебли сельдерея, порезанную морковь, огурец, сметану и соевый соус. Перемешиваем все до однородной массы.

«Запальна Масляна на ВДНГ» – встречай весну туть!