Каминская, Астафьева и Зибров рассказали о любимых блюдах на Масленицу

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Украинские селебритис поделились кулинарными предпочтениями на Масленицу

В Украине началась Масленица 2020. Главное блюдо этого праздника, конечно же, блины. Журналисты программы «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», узнали, позволяют ли себе звезды полакомиться блинами, какие начинки любят больше всего, и кто из звезд к Масленице готовится за две недели.

Звезды далеко не сразу готовы признаться, лакомятся ли они блинами с разнообразными начинками. Так, например, солистка группы «НЕАНГЕЛЫ» Слава Каминская сначала отругала журналистов, а потом предложила свой интересный вариант любимого блюда:

«Вот зачем вы сейчас об этом говорите? Мне захотелось блинов! Но я люблю такие сочетания – если блин соленый, в нем должна быть сладкая начинка, или же если сам блин сладкий – соленая начинка».

Слава Каминская

Вот так! Звезды умеют удивлять! Некоторые даже собственноручно жарят блины, используя оригинальные рецепты, а кто-то знает, где можно приобрести самые вкусные.

«Я блины люблю, но больше у меня любят девчонки, у меня же целая армия девушек дома, – поделился шоумен Дядя Жора в эфире канала «Украина». – А убирать потом все это мне – эту муку, сахар по всей кухне, но блины папе сделали».

Дядя Жора

Телеведущая Светлана Вольнова к Масленице готовится заранее:

«За две недели до Масленицы я ничего не ем, чтобы неделю потом ходить во все рестораны и есть эти блины, а готовить дома... стоишь пол дня, переворачиваешь и думаешь: «Ну зачем, лучше где-то купить».

Светлана Вольнова

А вот для народного артиста Украины Павла Зиброва особого значения не имеет – покупать или готовить блины, главное, чтобы было вкусно и по правилам.

«Блины, как и вареники, можно есть с чем угодно, даже с гвоздями, самое главное, чтобы было соответствующее тоненькое, хорошее тесто», – комментирует Павел Зибров в программе «Ранок з Україною».

Павел Зибров

Рецепт идеальных блинов журналисты канала «Украина» неожиданно получили от человека, который во всех клипах демонстрирует хорошую физическую форму. Оказывается, Олег Серафин из группы «RUMBERO'S» в блинных делах настоящий профи!

«Чтобы они не прилипали, надо в саму массу добавить немного масла. И не очень много муки, чтобы все же была такая вязкая жидкость. Но не переборщите с маслом, потому что они начнут гореть», – дал совет участник группы «RUMBERO'S» Олег Серафин.

Олег Серафин

С тестом разобрались, а вот что касается начинок, здесь артисты тоже не очень прихотливы. Так, например, Даша Астафьева будет счастлива как обычному сладкому варенью из яблок, так и соленым деликатесам.

«Мои любимые – с красной икрой, но с яблочным джемом тоже классные!» – поделилась певица и актриса Даша Астафьева.

Даша Астафьева

Масленица только началась, поэтому на поиски своего идеального вкуса у вас еще целая неделя!