Гросу, Бронюк і Артур Боссо поділилися рецептами улюблених млинців до Масляної 2020

Стартувала Масляна 2020. Тож прийшов час готуватись до нього як слід – і почнемо з найсмачніших рецептів млинців до святкового столу. Ми вирішили запитати у українських зірок шоу-бізу, і що готують на Масляну саме вони. Учасники святкового концерту до свята «Запальної Масляної на ВДНГ» Артур Боссо, GROSU та Віктор Бронюк поділилися своїми улюбленими рецептами. Протягом тижня готуйте млинці за їхніми рецептами, а 29 лютого та 1 березня приходьте слухати у безкоштовному концерті на ВДНГ!

РЕЦЕПТ ВІД АРТУРА БОССО

Фото: instagram.com/arturbosso

Інгредієнти:

Молоко – 0,5 літра

Яйця – 3 штуки

Борошно – 1,5 склянки

Олія – 2 столові ложки

Сіль та цукор за смаком

Як готувати:

Я дуже люблю готувати, і рецептів можу розповісти чимало. Адже млинці можна подавати з різними начинками і в різних формах, наприклад: з маком, сиром, м'ясом, яйцем і зеленню, варенням. Так, в принципі, млинці можна їсти з усім, що прийде в голову або знайдеться в холодильнику. А рецепт приготування в мене простий та неймовірно смачний. Ми просто змішуємо усі інгредієнти, так щоб у нас вийшло тісто приблизно, як рідка сметана. Та розпочинаємо їх готувати – обожнюю саме цей процес! смажимо з двох сторін та подаємо до столу. Смачного!

РЕЦЕПТ ВІД GROSU

Фото: instagram.com/alina_grosu

Інгредієнти:

Молоко – ¾ склянки

Яйця – 2 штуки

Борошно – ¾ склянки

Твердий сир – 150 грамів

Кріп – 0,5 пучка

Цукор – 1 столова ложки

Чорний мелений перець

Олія я

Як готувати:

Є у мене один фірмовий рецепт. Млинці з сиром і зеленню. Сир дрібно натерти, кріп дрібно порубати. У глибоку тарілку налити молоко, додати два яйця і насипати за смаком чорного перчика. Туди ж додати борошно, добре перемішати вінчиком. Потім в тісто для млинців висипати тертий сир і кріп, перемішати. Смажити млинці з сиром і зеленню до красивого золотистого кольору. Потім перевернути і смажити ще пару хвилин з іншого боку.

РЕЦЕПТ ВІД ВІКТОРА БРОНЮКА (гурт ТІК)

Фото: instagram.com/viktorbroniuk

Інгредієнти:

Молоко – 1 склянка

Яйця – 3 штуки

Борошно – 1 склянка

Вода – 0,5 склянки

Шпинат – 250 грамів

Цукор – 1 столова ложки

Олія – 50 мл

Сіль

Як готувати:

Мій фірмовий рецепт – це не тільки смачні, але й дуже гарні й корисні зелені млинці зі шпинатом. Найперше потрібно подрібнити шпинат з водою у блендері до однорідності. Додати яйця, сіль, цукор і ще раз перемішати. Потім додати молоко, борошно, масло і перемішати ще раз. Відставити на 30 хвилин. Випікати млинці зі шпинатом на розігрітій сковороді. Коли все готово, викласти гарненько на тарілку і подавати зі сметаною або сиром, особливо підходить, як на мій смак, зернистий або кисломолочний сир.

Також Віктор поділився із нами рецептами улюблених соусів:

Також усім, хто хоче додати стравам оригінальний, насичений смак, рекомендую здивувати домашніх не лише цікавими начинками млинців, а й різноманітними соусами, що додають особливих ноток будь-якій страві. Соуси – справжня знахідка для кулінарії! Лише декілька хвилин і страва смакує, як у кращому ресторані.

Соус із пармезаном та гірчицею

Інгредієнти:

Лимон – 1 штука

Тертий пармезан – 3-4 столові ложки

Гірчиця – 3 чайні ложки

Як готувати:

Беремо лимон, розрізаємо його навпіл, вичавлюємо сік. До отриманого лимонного соку додаємо тертий пармезан і гірчицю (краще – діжонської у зернах, але можна і звичайної меленої). Взявши ложку, перемішуємо все до однорідної маси і корисний та пікантний соус готовий!

Соус до м’ясних страв

Інгредієнти:

Краснодарський соус – 1 банка

Кинза – 1 пучок

Часник, чорний перець за смаком

Як готувати:

Для млинців з м’ясом та взагалі будь-яких м’ясних страв рекомендую наступний варіант соусу. Беремо звичайный краснодарський соус, наливаємо його у тарілку і додаємо дрібно нарізаний пучок свіжої кінзи. За бажанням можна ще додати трішки часнику й перцю. Все гарненько перемішати.

Соус до страв із овочами

Інгредієнти:

Селера – кілька стебел

Морква – 1 штука

Огірок – 1 штука, великий

Сметана (20%) – 200 грам

Соєвий соус

Як готувати:

А цей варіант соусу підійде до будь-яких овочевих і веганських страв. Беремо стебла селери, порізану моркву, огірок, сметану і соєвий соус. Перемішуємо все до однорідної маси.

«Запальна Масляна на ВДНГ» – зустрічай весну туть!