Глютен и похудение: нутрициолог рассказала о прямой связи

Необходимость исключения из рациона глютена – спорный вопрос в среде специалистов, что уж говорить об обычных людях, которые запутались: стоит ли есть продукты с его содержание или отказаться от них, даже если на то нет медицинских показаний. Нутрициолог Елена Кален, которая назвала продукты для ускорения мозговой активности, рассказала в Instagram, как связан набор веса с глютеносодержащими продуктами.

Все большую популярность набирает безглютеновая диета. Все чаще люди отказываются от продуктов, содержащих глютен. Давайте вместе разберемся, что такое "глютен", где содержится, и чем он может мешать в снижении веса?

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Глютен — это белок, точнее группа белков, содержащихся в злаках. Эти белки образуют липкую сеть, благодаря которой тесто становится вязким и эластичным. C латинского gluten переводится как клей. По-простому это клейковина.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Глютен содержится в: пшеница, рожь, ячмень, перловка, булгур, кус-кус, полба, соя. Также глютен могут добавлять в продукты на производстве:

Хлeбoбулoчныe издeлия и мaкapoны

Mяcныe пoлуфaбpикaты, колбасы, сосиски, coeвыe зaмeнитeли мяca

Koнфeты

Coуcы, кетчуп, майонез, консервы

Cпиpтныe нaпитки.

Чем опасен глютен? Если в рационе слишком много глютеносодержащих продуктов, то глютен может накапливаться в кишечнике, и развивается его непереносимость. Coглacнo дaнным BOЗ, кaждый coтый чeлoвeк cтpaдaeт дaннoй непереносимостью.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Клейковина налипает на ворсинки и складки кишечника и склеивает их. В результате глютен поражает кишечник изнутри, затрудняет перистальтику. Непереработанные комки пищи налипают на клейковину в кишечнике и остаются там же, отравляя организм. Это и есть шлаки в кишечнике. А эти шлаки тоже являются частью лишнего веса и кругленького животика.

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Кроме этого, в слипшемся кишечнике всасывание питательных веществ затрудняется. А значит, организм недополучает витамины и минералы, необходимые для построения новых клеток и для процесса жиросжигания. И мы можем делать все, чтобы снизить вес, но если кишечник загрязнен, то все организме замедляется — и вес снижается медленно или, вообще, стоит.

Напомним, что ранее врач-диетолог Альбина Комиссарова научила правильно преодолевать зависимость от сладкого.