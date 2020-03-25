Что есть на завтрак, чтобы похудеть: правила от нутрициолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала, из чего дожен состоять правильный завтрак худеющих

Чем более сытным будет завтрак, тем меньше будет хотеться есть в течение дня. А когда аппетит под контролем, тогда вы точно не будете переедать, да еще и будете худеть комфортно, без чувства голода! Анти ПП нутрициолог и тренер Катя, которая ранее поделилась инструкцией по грамотному похудению, на своей странице в Instagram перечислила важные правила утреннего приема пищи для желающих похудеть.

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Эксперт отметила, что насыщаемость нам дают белок и жиры.

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Поэтому завтраки по типу:

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овсянка+мед/сухофрукты

чай/кофе+сладости

творог+мед+сухофрукты

овощной салат+фрукт

овощной суп+хлеб

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это ПЛОХИЕ завтраки!

В них есть только углеводы, которые насытят вас на 1-2 часа и заставят постоянно что-то кидать в рот до обеда, а значит перебирать суточный калораж.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Если вы насыщаетесь от таких завтраков, то вам очень повезло. Но большинству такие завтраки не помогают похудеть, а только разжигают аппетит и я тому яркое подтверждение. Если я позавтракаю только овсянкой с медом, то через 2 часа я уже голодная как волк.

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Поэтому к углеводам обязательно нужно добавлять белок и жиры - яйца, орехи, сыр, масло, сметану. А чтобы сделать завтрак полезнее, старайтесь добавлять хотя бы 1 овощ или фрукт.

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Превращаем обычные завтраки в завтраки для похудения:

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овсянка+мед/сухофрукты +слив.масло, сыр/яйцо

чай/кофе+сладости +яичница и помидор

творог+мед+сухофрукты +сметана/орехи ИЛИ +яйцо и сделать запеканку/сырники

овощной салатик+фрукт +вареное яйцо/сыр в салат

овощной суп+хлеб +слив.масло и сыр

Иллюстративное фото (pexels.com)

После таких добавок калорийность завтрака увеличится, но не так сильно, как за счет кусочничеств между завтраком и обедом.

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Завтрак должен составлять 30-35% от суточного калоража при 3х-разовом питании, это около 500 ккал при суточном калораже в 1500 ккал. И, поверьте, в 500 ккал можно вместить много еды, например:

Яичница из 2-х яиц

Хлеб 30г+сыр твердый 20г

Огурец 100г

Банан 110г

и даже останется место на 1 конфетку или шоколад 15г

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Да, кстати, если ваш завтрак преимущественно несладкий (яичница/каша/бутерброд), то ничего страшного не случится, если вы закончите его какой-то сладостью. Главное - не выходить за границы вашего калоража!

Иллюстративное фото (pexels.com)

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