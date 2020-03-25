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Что есть на завтрак, чтобы похудеть: правила от нутрициолога

Lite » Еда 25.03.2020 - 08:37
Что есть на завтрак, чтобы похудеть: правила от нутрициолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала, из чего дожен состоять правильный завтрак худеющих

Чем более сытным будет завтрак, тем меньше будет хотеться есть в течение дня. А когда аппетит под контролем, тогда вы точно не будете переедать, да еще и будете худеть комфортно, без чувства голода! Анти ПП нутрициолог и тренер Катя, которая ранее поделилась инструкцией по грамотному похудению, на своей странице в Instagram перечислила важные правила утреннего приема пищи для желающих похудеть.

Эксперт отметила, что насыщаемость нам дают белок и жиры.

Поэтому завтраки по типу:

  • овсянка+мед/сухофрукты
  • чай/кофе+сладости
  • творог+мед+сухофрукты
  • овощной салат+фрукт
  • овощной суп+хлеб


это ПЛОХИЕ завтраки!
В них есть только углеводы, которые насытят вас на 1-2 часа и заставят постоянно что-то кидать в рот до обеда, а значит перебирать суточный калораж.

Что есть на завтрак, чтобы похудеть: правила от нутрициолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

Если вы насыщаетесь от таких завтраков, то вам очень повезло. Но большинству такие завтраки не помогают похудеть, а только разжигают аппетит и я тому яркое подтверждение. Если я позавтракаю только овсянкой с медом, то через 2 часа я уже голодная как волк.

Поэтому к углеводам обязательно нужно добавлять белок и жиры - яйца, орехи, сыр, масло, сметану. А чтобы сделать завтрак полезнее, старайтесь добавлять хотя бы 1 овощ или фрукт.

Превращаем обычные завтраки в завтраки для похудения:

  • овсянка+мед/сухофрукты +слив.масло, сыр/яйцо
  • чай/кофе+сладости +яичница и помидор
  • творог+мед+сухофрукты +сметана/орехи ИЛИ +яйцо и сделать запеканку/сырники
  • овощной салатик+фрукт +вареное яйцо/сыр в салат
  • овощной суп+хлеб +слив.масло и сыр

Что есть на завтрак, чтобы похудеть: правила от нутрициолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

После таких добавок калорийность завтрака увеличится, но не так сильно, как за счет кусочничеств между завтраком и обедом.


Завтрак должен составлять 30-35% от суточного калоража при 3х-разовом питании, это около 500 ккал при суточном калораже в 1500 ккал. И, поверьте, в 500 ккал можно вместить много еды, например:

  • Яичница из 2-х яиц
  • Хлеб 30г+сыр твердый 20г
  • Огурец 100г
  • Банан 110г
  • и даже останется место на 1 конфетку или шоколад 15г


Да, кстати, если ваш завтрак преимущественно несладкий (яичница/каша/бутерброд), то ничего страшного не случится, если вы закончите его какой-то сладостью. Главное - не выходить за границы вашего калоража!

Что есть на завтрак, чтобы похудеть: правила от нутрициолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

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