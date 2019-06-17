Фігура - бонус: топ-9 універсальних золотих правил ЗСЖ від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт поділилася універсальними рекомендаціями для ЗСЖників

Правильне харчування та активний, здоровий спосіб життя – запорука не тільки гарного самопочуття, але і стрункої фігури. ЗСЖ ґрунтується на правилах і принципах, яких слід дотримуватися завжди, щоб це увійшло в звичку і стало невід'ємною частиною кожного дня. Професійний дієтолог-нутриціолог Лора Філіппова на сторінці в Instagram озвучила основи правильного харчування, які допоможуть стати здоровіше і красивіше.

Експерт переконана, що ЗСЖ - це, в першу чергу, здоровий мозок і задоволення від життя! Фігура – приємний бонус.

Топ-9 правил ЗСЖ без фанатизму, яких слід дотримуватися:

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Оптимальні перерви між їжею від 3-х до 5-ти годин. Нічна перерва - 12 годин і більше.

Ваш сніданок не повинен бути солодким, але ви можете закусити його фруктами або шматочком чорного шоколаду.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Важливо їсти цільні крупи, бобові, овочі. Кожен день!

Вечеря (важливо!) - не пізніше 20:00.

Оптимальна порція - це приблизно дві ваші долоні. Насичення повинно бути комфортним і не викликати тяжкості в шлунку.

Щоб наїстися і отримати адекватну кількість енергії, у вашій тарілці кожен раз повинні бути і білки, і жири, і вуглеводи. У різній пропорції в залежності від часу доби та інших факторів, але мають бути.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Половина кожної порції - овочі та зелень. Сюди ж і фрукти, але овочів за день більше.

Жуйте! Дуже-дуже важливо!

Раз на тиждень у зручний для вас день влаштовуйте собі комфортне розвантаження: одноденне голодування, розвантажувальний день або харчування 16/8.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

"Якщо ви знаходитесь в постійній гонитві за примарними результатами і в стресі через "швидше схуднути!", це не ЗСЖ", - нагадала наостанок дієтолог.

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