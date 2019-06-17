Фігура - бонус: топ-9 універсальних золотих правил ЗСЖ від дієтолога

Експерт поділилася універсальними рекомендаціями для ЗСЖників
Правильне харчування та активний, здоровий спосіб життя – запорука не тільки гарного самопочуття, але і стрункої фігури. ЗСЖ ґрунтується на правилах і принципах, яких слід дотримуватися завжди, щоб це увійшло в звичку і стало невід'ємною частиною кожного дня. Професійний дієтолог-нутриціолог Лора Філіппова на сторінці в Instagram озвучила основи правильного харчування, які допоможуть стати здоровіше і красивіше.
Експерт переконана, що ЗСЖ - це, в першу чергу, здоровий мозок і задоволення від життя! Фігура – приємний бонус.
Топ-9 правил ЗСЖ без фанатизму, яких слід дотримуватися:
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Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
"Якщо ви знаходитесь в постійній гонитві за примарними результатами і в стресі через "швидше схуднути!", це не ЗСЖ", - нагадала наостанок дієтолог.
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