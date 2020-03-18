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Эконом-меню для худеющих: диетолог поделилась хитростями вкусного и бюджетного рациона

Lite » Еда 18.03.2020 - 13:56
Эконом-меню для худеющих: диетолог поделилась хитростями вкусного и бюджетного рациона
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт привела пример недорогого меню для стройной фигуры

Карантин в связи с корнавирусом внес коррективы не только в жизнь людей, но и в их меню. Но придерживаться здорого и сбалансированного рациона худеющим и не только можно и нужно, причем сделать это бюджетно – просто, если знать несколько хитростей. Диетолог Кристина Лобаноская, которая ранее назвала важное правило контроля за столом, в Instagram привела пример недорого и вкусного пп-меню на каждый день.

Изысканные блюда, тропические фрукты, изобилие морепродуктов — придется забыть на время карантина. Эконом пп-меню — это сбалансированный рацион, который включает в себя все необходимые для организма питательные вещества и витамины, но при этом не требует покупки дорогостоящих продуктов.

Варианты завтрака:

  • Овсяноблин, чай или кофе, любой фрукт. Этот завтрак идеален, если у вас нет времени.
  • Омлет из 3 белков и 1 желтка. Чай или кофе, один тост с арахисовой пастой. Такой завтрак особенно полезен тем, кто внимательно следит за подсчетом белков.
  • Гранола (домашнего приготовления) с нежирным молоком, чай или кофе.

Эконом-меню для худеющих: диетолог поделилась хитростями вкусного и бюджетного рациона

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Варианты обеда:

  • Нут (можно обычный горох!) тушенный с овощами (лук, морковь, стручковая фасоль), кусок цельнозернового хлеба, любой салат из овощей. Не забывайте и про еще один источник белка среди бобовых — нут.
  • Порция диетического борща с одним кусочком цельнозернового хлеба, 100 грамм отварной постной говядины или телятины. Приготовить диетический борщ можно и на куриной грудке.
  • Суп из чечевицы и телятины, ломтик цельнозернового хлеба, салат из капусты, заправленный любым растительным маслом.

Эконом-меню для худеющих: диетолог поделилась хитростями вкусного и бюджетного рациона

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Варианты ужина:

  • Салат из отварной свеклы, заправленный натуральным йогуртом или нежирной сметаной, тушенная капуста с курицей с использованием минимального количества масла.
  • Кусок отварного нежирного мяса, овощи, запеченные в духовке с любым оливковым маслом. Можно использовать индейку или телятину.
  • Куриная котлетка, порция булгура, салат из капусты и моркови, заправленный оливковым маслом. Если вы ужинаете после тренировки, то булгур можно исключить.

Эконом-меню для худеющих: диетолог поделилась хитростями вкусного и бюджетного рациона

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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