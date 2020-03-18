Скрытый сахар: диетолог рассказала о "ловушках" для сладкоежек

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт перечислила различные виды сахара

Сахар бывает не только явным, но и скрытым и его заменители или якобы здоровые альтернативы могут оказаться не более, чем грамотным маркетинговым ходом. Диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее рассказала о полезных пребиотиках и пробиотиках, перечислила виды сахара и упаомянула об особенностях их употребления.

Важно понять и запомнить, что у сахара очень много названий, ведь маркетологи не дремлют и стараются ввести нас в заблуждение, чтобы продукт казался более здоровым. Но по сути - все это добавленный сахар и также нуждается в ограничении:

сахар белый, коричневый, тростниковый, кокосовый, фруктовый, инвертированный, кукурузный;

глюкозно-фруктовый сироп, кленовый, сироп агавы, топинамбура, виноградный, финиковый;

глюкоза, фруктоза, сахароза, мальтоза, сукроза, декстроза;

мед, патока, солод, меласса, мальтодекстрины, нектары выпаренные.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Для чего этот список? Чтобы вы, даже если решили съесть сладкое, делали это осознанное, а не брали шоколад с выпаренным кокосовым нектаром и думали "о, можно плитку с чаем".

Почему нет смысла расписывать все плюсы и минусы каждого вида сахара? Потому что в том количестве, что его допустимо есть, все эти незначительные плюсы нивелируются и не имеют значимой разницы. Например:

Прекрасный вкусный мед. Богат и витаминами и минералами, кто-то даже пытается им диабет лечить (нет, так нельзя). Но что же, норма меда в день 1-2 столовые ложки, а это значит, что какой-то особой пользы мы оттуда не получим. Съев тарелку с гречкой и яблоком, витаминов будет больше. Это не призыв отказаться, но и не призыв возлагать много надежд. Мед - тоже сахар.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кокосовый сахар, очень популярный. Низкий ГИ, отсутствие рафинирования делают его привлекательным. Но! для здоровых людей ГИ не важен, а калорийность сахара не сильно отличается. Вы можете выбирать его, если любите, но он менее сладкий и чаще его кладут даже больше.

Вывод: нет сахара лучше или хуже. Читайте этикету и знайте, что вы едите.

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