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Сон для похудения: диетолог поделилась секретными хитростями

Lite » Красота 15.03.2020 - 13:12
Сон для похудения: диетолог поделилась секретными хитростями
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт дала рекомендации как избавиться от лишних кило во сне

Похудение во сне – не миф и не выдумка, а действительно рабочий процесс, который поможет быстрее распрощаться с лишними кило. Вот только делать это нужно правильно и придерживаться ряда рекомендаций для того, чтобы вес уходил, пока вы отдыхаете в объятиях Морфея. О том, как это сделать рассказала диетолог Наталья Самойленко, которая ранее рассказала, как не поправиться во время поста. В Instagram она опубликовала топ советов для тех, кто хочет сбросить вес во время ночного отдыха.

Сон — лучшее лекарство и лучшая таблетка для похудения! От качества и количества сна зависит работа гормона стресса кортизола, гормонов роста и похудения соматотропина, и лептина, а сон короче 8 часов приводит к набору веса.

Сон для похудения: диетолог поделилась секретными хитростями

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Несколько советов, которые помогут улучшить качество сна (читайте до конца, вас будет ждать сюрприз):

  • Ложитесь спать в тот же день, когда и проснулись (до 24:00, а лучше — до 22:00).
  • Спите не меньше 8 часов в день.
  • Засыпайте в полной темноте и тишине. Даже тусклый свет от ночника снизит выработку мелатонина и ухудшит качество сна. Если вы плохо спите, маска для сна станет настоящим открытием!

Сон для похудения: диетолог поделилась секретными хитростями

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Пускай ужин будет легким — овощи в термообработке, капелька жиров в виде растительного масла, авокадо или оливок и легкий белок в виде белой рыбы/ морепродуктов/ грибов.
  • Способствовать выработке мелатонина помогут продукты: банан, вишня, клубника, корень имбиря, крестоцветные овощи, лосось, яйца и правильные жиры: миндаль и грецкие орехи, маслины и оливки.

Ранее терапевт-диетолог Татьяна Лакуста рассказала, как грамотно перейти к здоровому образу жизни и правильному питанию.

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