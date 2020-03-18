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Економ-меню для тих, хто худне: дієтолог поділилася хитрощами смачного і бюджетного раціону

Lite » Їжа 18.03.2020 - 13:56
Економ-меню для тих, хто худне: дієтолог поділилася хитрощами смачного і бюджетного раціону
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт навела приклад недорогого меню для стрункої фігури

Карантин у зв'язку з корнавирусом вніс корективи не лише в життя людей, але і в їх меню. Але дотримуватися здорого і збалансованого раціону тим,хто худне і не тільки можна і потрібно, причому зробити це бюджетно – просто, якщо знати декілька хитрощів. Дієтолог Крістіна Лобаноская, яка раніше назвала важливе правило контролю за столом, в Instagram навела приклад недорого і смачного пп-меню на кожен день.

Вишукані страви, тропічні фрукти, достаток морепродуктів — доведеться забути на час карантину. Економ пп-меню — це збалансований раціон, який включає в себе всі необхідні для організму поживні речовини і вітаміни, але при цьому не вимагає покупки дорогих продуктів.

Варіанти сніданку:

  • Овсяномлинець, чай або кава, будь-який фрукт. Цей сніданок ідеальний, якщо у вас немає часу.
  • Омлет з 3 білків і 1 жовтка. Чай або кава, один тост з арахісовою пастою. Такий сніданок особливо корисний тим, хто уважно стежить за підрахунком білків.
  • Гранола (домашнього приготування) з нежирним молоком, чай або кава.

Економ-меню для тих, хто худне: дієтолог поділилася хитрощами смачного і бюджетного раціону

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Варіанти обіду:

  • Нут (можна звичайний горох!) тушкований з овочами (цибуля, морква, стручкова квасоля), шматок цільнозернового хліба, будь-який салат з овочів. Не забувайте і про ще одне джерело білка серед бобових — нут.
  • Порція дієтичного борщу з одним шматочком цільнозернового хліба, 100 г відвареної пісної яловичини або телятини. Приготувати дієтичний борщ можна і на курячій грудці.
  • Суп із сочевиці і телятини, шматочок цільнозернового хліба, салат з капусти, заправлений будь-якою рослинною олією.

Економ-меню для тих, хто худне: дієтолог поділилася хитрощами смачного і бюджетного раціону

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Варіанти вечері:

  • Салат з відвареного буряка, заправлений натуральним йогуртом або нежирною сметаною, тушкована капуста з куркою з використанням мінімальної кількості олії.
  • Шматок відвареного нежирного м'яса, овочі, запечені в духовці з будь-якою оливковою олією. Можна використовувати індичку або телятину.
  • Куряча котлетка, порція булгуру, салат з капусти і моркви, заправлений оливковою олією. Якщо ви вечеряєте після тренування, то булгур можна виключити.

Економ-меню для тих, хто худне: дієтолог поділилася хитрощами смачного і бюджетного раціону

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Нагадаємо, що дієтолог Альбіна Комісарова розповіла про солодощі з прихованим цукром.

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