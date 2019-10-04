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Дробное питание и похудение: диетолог развеяла главный миф

Lite » Еда 04.10.2019 - 08:37
Дробное питание и похудение: диетолог развеяла главный миф
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт пояснила, кому и когда стоит переходить на дробное питание

Часто в погоне за красивой фигурой худеющие не просто меняют рацион, но и схему питания – они убеждены, что добрный прием пищи поможет быстрее расстаться с лишними кило. Но так ли это? Дробное питание — дань моде или необходимость? На эти вопросы ответила в instagram профессиональный диетолог Наталья Самойленко, которая назвала топ-7 принципов, помогающих удержать вес после похудения.

Бытует мнение, что самый правильный режим питания для фигуры — "есть часто и понемногу". Для здорового человека дробное питание — скорее прихоть, навеянная статьями о похудении в интернете. 3 основных приёма пищи и 2 перекуса в день — норма, а некоторым и 3 приемов вполне достаточно.

На самом деле, дробное питание — малые порции еды каждые 2 часа — показано людям, страдающим болезнями ЖКТ, хроническими холециститами, болезнями оперированного желудка, когда нужно потреблять пищу совсем маленькими порциями, для того чтобы облегчить ферментативную активность.

Дробное питание и похудение: диетолог развеяла главный миф
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Полезным дробное питание может быть беременным женщинам и особо эффективным для тех, кто стремится набрать вес.

Если нужно поднабрать, мы следуем правилам экватора в точности до наоборот — даем зеленый свет "длинным" углеводам после 15:00. Вместо фаст-фуда и сладкого — качественные продукты, которые не принесут вреда организму: макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб, рис и каши, крахмалистые овощи, фрукты, молочные продукты (если нет непереносимости).

Дробное питание и похудение: диетолог развеяла главный миф

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Напомним, что диетолог Алла Манайкина ответила на важные вопросы о разгрузочных днях.

Ранее эксперт по похудению Катя Медушкина рассказала, как расстаться с лишними кило, которые никак не уходят на последнем этапе похудения.

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