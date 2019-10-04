Дробне харчування та схуднення: дієтолог розвіяла головний міф

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт пояснила, кому і коли варто переходити на дробове харчування

Часто в гонитві за красивою фігурою ті, хто худне не просто змінюють раціон, але і схему харчування – вони переконані, що добрний прийом їжі допоможе швидше розпрощатися із зайвими кіло. Але чи це так? Дробне харчування — данина моді чи необхідність? На ці питання відповіла в instagram професійний дієтолог Наталія Самойленко, яка назвала топ-7 принципів, що допомагають утримати вагу після схуднення.

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Існує думка, що самий правильний режим харчування для фігури — "їсти часто і потроху". Для здорової людини дробове харчування — швидше примха, навіяна статтями про схуднення в інтернеті. 3 основні прийоми їжі і 2 перекуси на день — норма, а деяким і 3 прийомів цілком достатньо.

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Насправді, дробове харчування — малі порції їжі кожні 2 години — показано людям, які страждають хворобами шлунково-кишкового тракту, хронічними холециститами, хворобами оперованого шлунка, коли потрібно споживати їжу зовсім маленькими порціями, для того щоб полегшити ферментативну активність.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Корисним дробове харчування може бути вагітним жінкам і особливо ефективним для тих, хто прагне набрати вагу.

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Якщо потрібно набрати, ми дотримуємося правил екватора в точності до навпаки — даємо зелене світло "довгим" вуглеводів після 15:00. Замість фаст-фуду і солодкого — якісні продукти, які не принесуть шкоди організму: макаронні вироби з твердих сортів пшениці, цільнозерновий хліб, рис і каші, крохмалисті овочі, фрукти, молочні продукти (якщо немає непереносимості).

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Нагадаємо, що дієтолог Алла Манайкина відповіла на важливі питання про розвантажувальні дні.

Раніше експерт по схудненню Катя Медушкина розповіла, як розлучитися із зайвими кіло, які ніяк не йдуть на останньому етапі схуднення.