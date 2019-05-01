ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дієтолог розвіяла міфи про заморожені овочі і фрукти: їсти чи не їсти

Lite » Їжа 01.05.2019 - 08:52
Дієтолог розвіяла міфи про заморожені овочі і фрукти: їсти чи не їсти
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт назвала плюси заморозки

Заморожені продукти – це зручно і смачно, але чи корисні вони? Багато хто помилково прирівнює їх до напівфабрикатів, але це зовсім не так. Професійний дієтолог Альбіна Комісарова розвіяла головні міфи про заморожені овочі і фрукти. Відповідний пост експерт опублікувала Instagram.

За словами фахівця, безліч споживачів помиляються, вважаючи, що заморозка - це щось апріорі погане, з великою кількістю добавок і не належної якості. Правда, ці висновки цілком безпідставні.

  • Заморожені овочі і фрукти збирають на піку зрілості, відбувається шокове заморожування і продукти зберігають в собі все саме корисне, якщо, звичайно, не піддаються розморожування і повторного заморожування.
  • Свіжі не сезонні фрукти і овочі часто доставляють з інших країн недозрілими і обробленими, вони мають не кращий смак і низьку поживну цінність. Тому особливо в зимовий час заморожування відмінно рятує.

Дієтолог розвіяла міфи про заморожені овочі і фрукти: їсти чи не їсти

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • Є багато овочевих сумішей, які економлять час і дозволяють зробити раціон більш здоровим і різноманітним.
  • Важливо читати склад і не допускати у складі наявність соусів, в яких велика кількість цукру, консервантів і непотрібних добавок.
  • Є вже готові продукти, такі як овочеві галети, які мають непоганий склад і не є тим видом напівфабрикатів, яких необхідно уникати.

Економія часу і смак, користь - це головне, що дають нам заморожені продукти!

Нагадаємо, що лікар-дієтолог Альбіна Комісарова навчила, як не набрати зайвого за свята.

Раніше дієтолог Світлана Фус розповіла, чому необхідно їсти яйця і яку користь для організму вони несуть.

До речі, диетолг Катерина Павлова озвучила плюси та мінуси вживання кави.

Яку рослинну олію вибрати: дієтолог озвучила важливі критерії Знижує тривогу і підвищує імунітет: дієтолог назвала корисний напій
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України правильное питаниедієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся