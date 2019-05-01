Дієтолог розвіяла міфи про заморожені овочі і фрукти: їсти чи не їсти

Експерт назвала плюси заморозки
Заморожені продукти – це зручно і смачно, але чи корисні вони? Багато хто помилково прирівнює їх до напівфабрикатів, але це зовсім не так. Професійний дієтолог Альбіна Комісарова розвіяла головні міфи про заморожені овочі і фрукти. Відповідний пост експерт опублікувала Instagram.
За словами фахівця, безліч споживачів помиляються, вважаючи, що заморозка - це щось апріорі погане, з великою кількістю добавок і не належної якості. Правда, ці висновки цілком безпідставні.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Економія часу і смак, користь - це головне, що дають нам заморожені продукти!
Нагадаємо, що лікар-дієтолог Альбіна Комісарова навчила, як не набрати зайвого за свята.
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