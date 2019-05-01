Дієтолог розвіяла міфи про заморожені овочі і фрукти: їсти чи не їсти

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт назвала плюси заморозки

Заморожені продукти – це зручно і смачно, але чи корисні вони? Багато хто помилково прирівнює їх до напівфабрикатів, але це зовсім не так. Професійний дієтолог Альбіна Комісарова розвіяла головні міфи про заморожені овочі і фрукти. Відповідний пост експерт опублікувала Instagram.

За словами фахівця, безліч споживачів помиляються, вважаючи, що заморозка - це щось апріорі погане, з великою кількістю добавок і не належної якості. Правда, ці висновки цілком безпідставні.

Заморожені овочі і фрукти збирають на піку зрілості, відбувається шокове заморожування і продукти зберігають в собі все саме корисне, якщо, звичайно, не піддаються розморожування і повторного заморожування.

Свіжі не сезонні фрукти і овочі часто доставляють з інших країн недозрілими і обробленими, вони мають не кращий смак і низьку поживну цінність. Тому особливо в зимовий час заморожування відмінно рятує.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Є багато овочевих сумішей, які економлять час і дозволяють зробити раціон більш здоровим і різноманітним.

Важливо читати склад і не допускати у складі наявність соусів, в яких велика кількість цукру, консервантів і непотрібних добавок.

Є вже готові продукти, такі як овочеві галети, які мають непоганий склад і не є тим видом напівфабрикатів, яких необхідно уникати.

Економія часу і смак, користь - це головне, що дають нам заморожені продукти!

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