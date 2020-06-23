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Дієтолог розповіла, як без праці скоротити кількість солодкого в раціоні

Lite » Їжа 23.06.2020 - 08:36
Дієтолог розповіла, як без праці скоротити кількість солодкого в раціоні
Ілюстративне фото (pexels.com)

Ці рекомендації допоможуть вам вживати менше шкідливого цукру

Багато експертів з харчування не проти цукру в невеликих кількостях в раціоні, намагаються його не демонізувати і дозволяють своїм клієнтам улюблені солодощі. Але що робити, якщо ви вже їсте багато цукру? Дієтолог Альбіна Комісарова розповіла на своїй сторінці в Instagram, як скоротити його кількість у своєму раціоні без особливої праці.

Фрукти - наше все. Дійсно, фрукти і ягоди відмінно замінюють десерт. Їжте цілими, у вигляді сухофруктів, робіть смузі та морозиво.

Дієтолог розповіла, як без праці скоротити кількість солодкого в раціоні

Ілюстративне фото (pexels.com)

Читайте склад. Дуже просте правило, але відмінно допомагає. Навіть у звичайних пластівцях, кетчупі, батончиках може бути величезна кількість цукру.

Не забувайте про маркетинг. Мальтоза, глюкозний сироп, сироп топінамбура, мед - все це такий же цукор.

Готуйте десерти і випічку самостійно. Тоді ви зможете контролювати кількість доданого цукру або й зовсім замінювати весь цукор фруктами.

Дієтолог розповіла, як без праці скоротити кількість солодкого в раціоні

Ілюстративне фото (pexels.com)


Додавайте спеції. Кориця, ваніль, гвоздика додадуть аромат страви і приємний смак.

Зведіть до мінімуму вживання солодких покупних йогуртів. Купуйте натуральний білий йогурт і додайте туди самостійно фрукти, горішки.

Вибирайте несолодкі напої. Ідеально - вода або несолодкий морс, але зараз є дуже багато напоїв з невеликою кількістю цукру або без нього зовсім.

Дієтолог розповіла, як без праці скоротити кількість солодкого в раціоні
Ілюстративне фото (pexels.com)

І найважливіше: не демонизируйте цукор і не робіть його «поганим» продуктом. Тоді і будете ставитися до нього спокійніше!

Раніше нутриціолог і фітнес-тренер Олена назвала топ-3 продукти, які тягнуть за собою переїдання.

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Автор: Lite

Теги Новини України здоровое питаниедієтологсладости
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