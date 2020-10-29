Диетолог раскрыла всю правду о витамине Д: кому и сколько стоит принимать

Витамин Д – жизненно важный элемент для нашего иммунитета и слаженной работы гормональной системы, отвечает за хорошую память и цветущий внешний вид. Как пополнять его запасы в организме в холодное время года и кому обязательно стоит принимать это биологически активное вещество, рассказала в instagram диетолог Тиана Фиалкова.

Сдавать в лаборатории для контроля показателя лучше именно 25-(ОН)D3. По концентрации этого показателя можно судить о содержании в организме всех форм витамина Д. Анализ можно сдавать в любое время суток и не натощак!

Серьезный дефицит — менее 20 нг/мл (50 нмоль/л); нехватка — 21-29 нг/мл (51-74 нмоль/л); нормальные показатели — 30-100 нг/мл (75-250 нмоль/л).

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Примерно 20% витамина Д должно поступать с пищей (из животных продуктов в основном).

Основная роль витамина D связана с обменом Са и фосфора в организме. Нет витамина Д - нет и крепких костей и ногтей, снижается концентрация внимания, появляется рассеянность, плохая память. Возникает дефицит фосфора и Са.

Уровень витамина D обычно ниже у пожилых людей, при заболеваниях ЖКТ, в зимнее время, у веганов/сыроедов, у беременных и кормящих.

Витамин D участвует в регуляции клеток иммунной системы как напрямую, так и косвенным образом. Дефицит витамина Д сопровождается уязвимостью к ОРВИ и простудным заболеваниям.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

При дефиците витамина Д ощущается постоянная сонливость, сон по 10 часов не дает энергии, угнетенное настроение, вялость, снижается активность щитовидной железы, усугубляется уже имеющийся гипотиреоз.

При недостатке витамина Д снижается либидо, т.к. витамин Д участвует в построении половых гормонов.

Лечебные дозировки назначает только доктор. Профилактические подбирайте на свое усмотрение. По 2000-3000 МЕ/день взрослому можно принимать без анализов.

Помните, что даже длительное пребывание в жарких странах не гарантирует вам достаточное количество витамина Д в организме. Проверено не раз!

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