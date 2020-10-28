Топ-3 мифа о разгоне обмена веществ: диетолог предложил пути решения проблем

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диетолог рассказал, какие советы по ускорению метаболизма не работают

Быстрый обмен веществ – верный путь к легкому похудению и отсутствию лишних кило на талии и боках. Конечно, это немаловажный фактор в процессе борьбы с лишним весом, именно поэтому вопросы о разгоне метаболизма обросли большим количеством мифов. Диетолог Андрей Невский развенчал на странице в Instagram распространенные заблуждения об обмене веществ.

Топ-3 мифа об обмене веществ и метаболизме выглядят так:

Пейте 2 литра чистой воды — твердят все. Да, при обезвоживании обмен веществ не будет работать как должно. Пить нужно не много, а достаточно, и не обязательно чистую воду. H₂O мы получаем из любой еды и напитков, поэтому пейте, если чувствуете жажду.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Питайтесь часто и мелкими порциями — говорят они. Настаивать на таком режиме могут только гастроэнтерологи. Людям без нарушений ЖКТ необязательно размазывать еду по маленьким тарелкам в течение дня — дефицит калорий, от которого худеют, реально создать и нормальными порциями. Тем более питание 6 и более раз в день, включая перекусы, может плохо сказаться на чувствительности тканей к инсулину.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Бросайте кардио — настаивают многие. Жир сжигается на любой тренировке, если есть дефицит калорий. И здесь предпочтительнее не кардио, в силовой тренинг: он улучшает метаболизм в мышечной ткани, позволяет сжигать энергию не только на, но и после тренировки. Плюс это хорошо для гормонов и опорно-двигательного аппарата.

А что же ускоряет обмен веществ?

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Ничего. Есть только факторы, которые его замедляют — почти со всеми можно работать.

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1.Гипофункция щитовидной железы. Компенсировать гормональный дисбаланс можно, если вовремя обратиться к врачу.

2. Недосып. Недосып повышает уровень стресса, провоцирует переедание, гормональные сбои, депрессию и многое другое. Спите хотя бы 7-8 часов в сутки.

3.Несбалансированный рацион. Перекос в БЖУ может увеличить чувство голода — и похудение замедлится.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

4.Возраст. Тут только смириться.

5.Похудение. Казалось бы, мы хотим разогнать обмен веществ, чтобы похудеть, но похудение замедляет обмен веществ. Вот такой парадокс. Поэтому от похудения надо отдыхать.

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Замедленный обмен веществ не означает, что вы не похудеете. Придется приложить чуть больше усилий, чем людям с быстрым метаболизмом. Но не обращайте на это внимания — думайте о результате. А он точно будет, если вы захотите.

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