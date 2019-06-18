Дієтолог розкрила 7 простих способів зменшити споживання калорій

Ілюстративне фото (instagram.com/nk.health)

Якщо ви не хочете ретельно рахувати всі калорії, вам допоможуть ці прості поради

Зараз багато хто вже знають, що для того, щоб схуднути, необхідно досягти дефіциту калорій. Що означає, що треба завести щоденник, де ретельно записувати і підраховувати кожен грам з'їденого. Однак можна обійтися і без цього і при цьому утримувати вагу або худнути. Дієтолог Наталія Кошкіна на своїй сторінці в Instagram розкрила 7 простих способів цього добитися.

"Підрахунок калорій – справа тонка і суто індивідуальна. У роботі з клієнтами я дуже вибірково підходжу до цього інструменту. Для когось він хороший, так як допомагає:

розвинути усвідомленість

зрозуміти, що калорії цокають завжди

припинити бездумне жування/кусання/облизування і т. д.

Іншим клієнткам – з порушеною харчовою поведінкою - я наполегливо НЕ рекомендую рахувати калорії. Тому що головне завдання для них – переключити увагу (часто межує з зацикленністю) з їжі на власне тіло, його потреби та сигнали", - поділилася експерт.

За словами Наталії, сама вона калорії вже давно не рахує, і при цьому навчилася утримувати вагу без утомливих підрахунків і зважувань.

Прості, але супер-ефективні способи зменшити калораж:

1. Їжте більше нежирної білкової їжі:

Грецький йогурт

Сир

Нежирне м'ясо

Птицю

Рибу

Яєчний білок

Протеїн

Вони відмінно насичують, тому ви зможете збільшити інтервал між прийомами їжі.

Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Відмовтеся від солодких напоїв:

Газована вода

Пакетовані соки

Компоти

Чай з цукром

Алкоголь та ін

У них багато порожніх калорій, які вам зовсім ні до чого.

3. Приберіть перекуси між прийомами їжі

Часто ми навіть не помічаємо, як з'їдаємо жменю горішків/цукерок/печеньок і пр. Але вони можуть значно змінити картину - не на вашу користь.

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Замініть гарнір із злаків на овочі

Не потрібно зовсім відмовлятися від вуглеводів. Просто їжте їх не в кожний прийом їжі, замінивши листовими овочами, або зменшіть порцію вдвічі.

Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Шукайте більш корисну альтернативу

Замініть висококалорійні солодощі на менш калорійні і/або шкідливі:

чіпси на попкорн

сухофрукти – на свіжі фрукти

снікерс – на протеїновий батончик і т. д.

6. Відмовтеся від магазинних соусів і заправок

Це просто калорійні бомби. У них завжди багато солі, цукру і жиру.

Ілюстративне фото (pexels.com)

7. Частіше їжте вдома

Ресторанні страви завжди більш калорійні. І ви не можете контролювати, з чого вони зроблені.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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