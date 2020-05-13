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Диетолог назвала топ-5 принципов здорового питания

Новости » Еда   

Как улучшить свой рацион, а вместе с ним здоровье и фигуру

Хотите сделать свое питание более здоровым, но не знаете, с чего начать и на что нужно обращать внимание? Диетолог Ольга Безугла, которая ранее раскрыла секреты здорового и бюджетного питания, поделилась в Instagram основными принципами здорового и правильного питания - отличное руководство к действию.

Для формирования правильного рациона нужно учесть:

Принцип разнообразия в питании - постарайтесь спланировать свой рацион так, чтобы не было частых повторений по одному и тому же компоненту, например по фруктам сегодня яблоко, завтра киви, послезавтра груша, или по кашам сегодня гречка, завтра пшено и т.д., такое чередование позволит вам каждый день получать новый спектр витаминов и микроэлементов.

Сезонность вашего рациона - это важный аспект, чтобы максимально получить все доступные нутриенты из рациона, а не из баночек витаминов, и я не только про фрукты, а и ягоды и главное ОВОЩИ!!!! Обращайте внимания на календари сезонности, их достаточно много плюс для разных регионов существуют свои особенности сезонных продуктов.



Иллюстративное фото (pexels.com)

В рационе преимущественно ЦЕЛЬНЫЕ продукты, это касается фруктов, овощей, зерновых (цельные зерна лучше обработанных ), цельные источники белка: мяса/ рыбы/ яиц (исключите переработанные мясные и рыбные блюда).


Чередование разных видов термообработки блюд (процесс термической обработки овощей и фруктов подразумевает уменьшение количества полезных веществ, поэтому важно использовать их чередование, исключение из правил разве что, если вам показано врачом определенная структура рациона ).



Иллюстративное фото (pexels.com)

Питание без диет! Не увлекайтесь диетами ( особенно монодиетами), в основе всегда сбалансированный рацион ( к дефицитам нутриентов в вашем рационе может приводить как избыток углеводов или белка, так и их недостаточное поступление), без перекосов по составляющим, а если не получается снизить или набрать вес - пересмотрите рацион, проведите диагностику своего организма, возможно, вопрос набора или недостаточного веса продиктован наличием хронической патологии, требующей коррекции.

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Иллюстративное фото (pexels.com)

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