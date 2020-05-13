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Дієтолог назвала топ-5 принципів здорового харчування

Новини » Їжа   

Як поліпшити свій раціон, а разом з ним здоров'я і фігуру

Хочете зробити своє харчування більш здоровим, але не знаєте, з чого почати і на що потрібно звертати увагу? Дієтолог Ольга Безугла, яка раніше розкрила секрети здорового і бюджетного харчування, поділилася в Instagram основними принципами здорового і правильного харчування - відмінне керівництво до дії.

Для формування правильного раціону потрібно врахувати:

Принцип різноманітності в харчуванні - постарайтеся спланувати свій раціон так, щоб не було частих повторень щодо одного і того ж компоненту, наприклад, по фруктам сьогодні яблуко, завтра ківі, післязавтра груша, або з каш сьогодні гречка, завтра пшоно і т. д., таке чергування дозволить вам кожен день отримувати новий спектр вітамінів і мікроелементів.

Сезонність вашого раціону - це важливий аспект, щоб максимально отримати всі доступні нутрієнти з раціону, а не з баночок вітамінів, і я не тільки про фрукти, а також ягоди і головне ОВОЧІ!!!! Звертайте увагу на календарі сезонності, їх досить багато плюс для різних регіонів існують свої особливості сезонних продуктів.



Ілюстративне фото (pexels.com)

В раціоні переважно ЦІЛІСНІ продукти, це стосується фруктів, овочів, зернових (цільні зерна краще оброблених ), цільні джерела білка: м'яса/ риби/ яєць (виключіть перероблені м'ясні та рибні страви).


Чергування різних видів термообробки страв (процес термічної обробки овочів і фруктів передбачає зменшення кількості корисних речовин, тому важливо використовувати їх чергування, виняток з правил хіба що, якщо вам показано лікарем певна структура раціону )



Ілюстративне фото (pexels.com)

Харчування без дієт! Не захоплюйтеся дієтами ( особливо-монодієти), в основі завжди збалансований раціон ( до дефіцитів нутрієнтів у вашому раціоні може призводити як надлишок вуглеводів або білків, так і їх недостатнє надходження), без перекосів за складовими, а якщо не виходить знизити або набрати вагу - перегляньте раціон, проведіть діагностику свого організму, можливо, питання набору або недостатньої ваги продиктоване наявністю хронічної патології, що вимагає корекції.

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Ілюстративне фото (pexels.com)

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