Дієтолог назвала топ-5 принципів здорового харчування

Хочете зробити своє харчування більш здоровим, але не знаєте, з чого почати і на що потрібно звертати увагу? Дієтолог Ольга Безугла, яка раніше розкрила секрети здорового і бюджетного харчування, поділилася в Instagram основними принципами здорового і правильного харчування - відмінне керівництво до дії.

Для формування правильного раціону потрібно врахувати:

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Принцип різноманітності в харчуванні - постарайтеся спланувати свій раціон так, щоб не було частих повторень щодо одного і того ж компоненту, наприклад, по фруктам сьогодні яблуко, завтра ківі, післязавтра груша, або з каш сьогодні гречка, завтра пшоно і т. д., таке чергування дозволить вам кожен день отримувати новий спектр вітамінів і мікроелементів.

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Сезонність вашого раціону - це важливий аспект, щоб максимально отримати всі доступні нутрієнти з раціону, а не з баночок вітамінів, і я не тільки про фрукти, а також ягоди і головне ОВОЧІ!!!! Звертайте увагу на календарі сезонності, їх досить багато плюс для різних регіонів існують свої особливості сезонних продуктів.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

В раціоні переважно ЦІЛІСНІ продукти, це стосується фруктів, овочів, зернових (цільні зерна краще оброблених ), цільні джерела білка: м'яса/ риби/ яєць (виключіть перероблені м'ясні та рибні страви).

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Чергування різних видів термообробки страв (процес термічної обробки овочів і фруктів передбачає зменшення кількості корисних речовин, тому важливо використовувати їх чергування, виняток з правил хіба що, якщо вам показано лікарем певна структура раціону )



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Харчування без дієт! Не захоплюйтеся дієтами ( особливо-монодієти), в основі завжди збалансований раціон ( до дефіцитів нутрієнтів у вашому раціоні може призводити як надлишок вуглеводів або білків, так і їх недостатнє надходження), без перекосів за складовими, а якщо не виходить знизити або набрати вагу - перегляньте раціон, проведіть діагностику свого організму, можливо, питання набору або недостатньої ваги продиктоване наявністю хронічної патології, що вимагає корекції.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, що нутриціолог Ганна Нікольська розсекретила тонкощі раціону довгожителів.