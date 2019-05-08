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Диета для сохранения молодости: диетолог предложила анти-эдж программе

Lite » Еда 08.05.2019 - 21:37
Диета для сохранения молодости: диетолог предложила анти-эдж программе
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт назвала важные правила, которые помогут дольше оставаться молодой

Заветная мечта любой женщины – остановить время и навсегда остаться молодой и цветущей. И пока эликсир вечной молодости еще не изобрели, приходиться прибегнуть к чудесам косметологии и не забывать о правильном образе жизни, который поможет оттянуть момент наступления старости.

Эксперт предложила  собственную универсальную схему, которая не только обеспечит анти-эдж эффект, но и поможет похудеть. Она озвучила основные правила, способствующие омоложению и оздоровлению организма:

  • Сложные углеводы, причем 50% должно приходиться на цельнозерновые: круп, хлеб, макароны, хлебцы;
  • Белковая пища, плюс растительного происхождения: рыба, птица, мясо, бобовые, соя;
  • Много овощей и фруктов, зелени, добавляем в каждое блюдо!
  • Вода, чистая, без сахара, всегда, когда захочется, да хоть во время еды;
  • Ежедневная физическая активность, не менее 150 минут в неделю!
  • Отказ от курения и ограничение потребления алкоголя.

Диета для сохранения молодости: диетолог предложила анти-эдж программе

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Также она перечислила добавки, которые следует включить в рацион:

  • Витамин Д в профилактической дозе 600-800МЕ в сутки или в лечебной, если есть дефицит;
  • Омега-3, если не едите вообще никогда рыбу, орехи, льняное масло;
  • Фолиевая кислота 0,4 мг при планировании беременности и в 1 триместр!
  • Йодомарин во время всей беременности и грудном вскармливании при отсутствии противопоказаний.

Диета для сохранения молодости: диетолог предложила анти-эдж программе

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

А как же антиоксиданты, селен, цинк, куркумин, поливитаминки? В 98% они не нужны. Решение о назначении этих добавок (очень редко), может принимать только грамотный врач, опирающийся на научные данные, а не данные из своей головы.

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