Диета для сохранения молодости: диетолог предложила анти-эдж программе

Эксперт назвала важные правила, которые помогут дольше оставаться молодой
Заветная мечта любой женщины – остановить время и навсегда остаться молодой и цветущей. И пока эликсир вечной молодости еще не изобрели, приходиться прибегнуть к чудесам косметологии и не забывать о правильном образе жизни, который поможет оттянуть момент наступления старости.
Эксперт предложила собственную универсальную схему, которая не только обеспечит анти-эдж эффект, но и поможет похудеть. Она озвучила основные правила, способствующие омоложению и оздоровлению организма:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Также она перечислила добавки, которые следует включить в рацион:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
А как же антиоксиданты, селен, цинк, куркумин, поливитаминки? В 98% они не нужны. Решение о назначении этих добавок (очень редко), может принимать только грамотный врач, опирающийся на научные данные, а не данные из своей головы.
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