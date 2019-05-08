Дієта для збереження молодості: дієтолог запропонувала анти-ейдж програму

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт назвала важливі правила, які допоможуть довше залишатися молодою

Заповітна мрія будь-якої жінки – зупинити час і назавжди залишитися молодою та квітучою. І поки еліксир вічної молодості ще не винайшли, доводитися вдатися до чудес косметології і не забувати про правильний спосіб життя, який допоможе відтягнути момент настання старіння.

Експерт запропонувала власну універсальну схему, яка не тільки забезпечить анти-ейдж ефект, але і допоможе схуднути. Вона озвучила основні правила, що сприяють омолодженню і оздоровлення організму:

Складні вуглеводи, причому 50% повинно припадати на цільнозернові: круп, хліб, макарони, хлібці;

Білкова їжа, плюс рослинного походження: риба, птиця, м'ясо, бобові, соя;

Багато овочів і фруктів, зелені, додаємо в кожну страву!

Вода, чиста, без цукру, завжди, коли захочеться, так хоч під час їжі;

Щоденна фізична активність, не менше 150 хвилин на тиждень!

Відмова від куріння і обмеження споживання алкоголю

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Також вона перерахувала добавки, які слід включити в раціон:

Вітамін Д в профілактичній дозі 600-800МЕ на добу або в лікувальній, якщо є дефіцит;

Омега-3, якщо не їсте взагалі ніколи рибу, горіхи, лляне масло;

Фолієва кислота 0,4 мг при плануванні вагітності і в 1 триместр!

Йодомарин під час всієї вагітності і грудному вигодовуванні при відсутності протипоказань

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

А як же антиоксиданти, селен, цинк, куркумін, полівітамінки? У 98% вони не потрібні. Рішення про призначення цих добавок (дуже рідко), може приймати тільки грамотний лікар, який спирається на наукові дані, а не дані з своєї голови.

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