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Как побороть тягу к сладкому: действенные советы диетолога

Lite » Еда 07.05.2019 - 08:54
Как побороть тягу к сладкому: действенные советы диетолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, как заменить привычку есть сахар

Отказаться от сладкого, пожалуй, самая сложна часть диеты, особенно если речь идет о заядлых сладкоежек. Отсутствие в меню сахара часто ведет к срывам и потере контроля над пищевым поведением, но бороться с этим не только можно, но и нужно. О том, как преодолеть тягу к вредным сладостям рассказала в Instagram профессиональный диетолог Альбина Комиссарова.

Эксперт считает, что дозированное потребление сладких продуктов допустимо, но с несколькими условиями. Например, сладости должны составлять не боле 5-10% от рациона. Предпочтительно выбирать десерты, которые вы хотите в данный момент. При этом все остальное питание должно быть сбалансированным и разнообразным.

Заменять сладкое фруктами можно и нужно! Не бойтесь фруктозы в целых фруктах, клетчатка замедляет ее всасывание.

Как побороть тягу к сладкому: действенные советы диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ешьте долгие углеводы. Если мы не едим крупы, хлеб, макароны, конечно, организм, не получающий углеводы, "найдет" себе их в быстрой форме. Углеводы должны составлять около 50% от рациона.

Употребляйте белок! Протеин помогает сохранять чувство насыщения. Избегайте стрессов! Ясно, что на 100% это невозможно. Но избегать голодания, высыпаться и не изнурять себя нагрузками - вы можете.

Как побороть тягу к сладкому: действенные советы диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Распространено мнение о том, что причина тяги к сладкому кроется в недостатке хрома, магния, цинка. Однако нет достоверных доказательств того, что прием каких-либо добавок снижает тягу к сладкому, поэтому врачи их не рекомендуют. Чаще всего сильная ежедневная тяга к сладкому связана с эмоциогенным нарушением пищевого поведения и требует индивидуального подхода.

Переключите своё внимание: выпейте воды, позвоните подруге, выйдите на прогулку. Найдите то, что доставляет удовольствие, кроме еды.

Как побороть тягу к сладкому: действенные советы диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Часто сладкое - это ритуал. Чай с печеньем после обеда или десерт с подружкой в кафе. Необходимо убрать эти ритуалы вовсе или заменить. Например, нарежьте дольками яблоко и ешьте вместо печенья, после обеда.

Простое правило, но очень помогает: не держите на виду сладости, а держите сухофрукты, орехи, фрукты. Иногда это желание кусочничества.

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