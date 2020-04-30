Диета, имитирующая голодание: эксперт раскрыла подробности необычной системы питания

Существуют различные современные системы питания, призванные помочь сбросить вес и при этом довольно щадящие для организма. Например, популярное интервальное голодание, которое не предполагает отказ от любимых блюд и продуктов, но требует организованности. Нутрициолог Анна Никольская, которая ранее представила список антистресс-продуктов, рассказала в Instagram о диете, имитирующей голодание или FMD, которая, по ее словам, помогает даже оздоровить организм.

FMD – fast mimicking diet – диета, имитирующая голодание - дает организму все бонусы голодания, но без побочных эффектов при длительном соблюдении. Что за бонусы:

оптимизация ИФР-1 (это инсулиноподобный фактор роста – белок, высокий уровень которого во взрослом возрасте ускоряет старение и увеличивает риск рака)

улучшение двигательной координации и памяти

восстановление клеток поджелудочной железы в случае диабета 2 типа

снижение давления и маркеров воспаления при сердечно-сосудистых заболеваниях

профилактика нейродегенеративных и аутоиммунных заболеваний.

Простыми словами – хотите продлить жизнь, быть в здравом уме и отплясывать на вечеринках на пенсии? Готовьте фундамент сейчас!

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В чем суть FMD?

1.Выбираете 5 дней подряд в месяце, когда сможете ограничить (не полностью сократить) калории в питании – как правильно, это какая-то неделя с вечера воскресенья до пятницы.



2.В первый день употребляете около 1000-1100 калорий или 50-55% от своего базового рациона (преимущественно из крахмалистых, некрахмалистых овощей и немного круп, "хороших" жиров – орехи, авокадо, допустимо нерафинированное оливковое масло) .



3.Со 2 по 5 день – 700-800 калорий (или 30-35% от своего привычного рациона). Содержание белка минимально, не более 10%, и он "добирается" за счет содержащих жиры продуктов (орехи, семена) .





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

4.День выхода - шестой - plant-based (преимущественно сложные углеводы и клетчатка).



Из напитков можно пить воду и травяные чаи. Желательно подключить Омега 3. Оставшиеся дни месяца – Ваш привычный разумный рацион.

Кстати, диетолог Лора Филиппова рассказала об идеальном масле для приготовления пищи.