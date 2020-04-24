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Только спокойствие: топ антистресс-продуктов для крепких нервов

Lite » Еда 24.04.2020 - 13:32
Только спокойствие: топ антистресс-продуктов для крепких нервов
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Нутрициолог поделилась списком продуктов, которые уменьшают тревожность

Что делать, если нервное напряжение достигает пика, а уровень стресса начинает зашкаливать? Тревожность, страх и неопределенность – чувства, знакомые каждому, особенно в обстановке карантина, когда раздражение растет словно снежный ком. Нутрициолог Анна Никольская, которая ранее назвала доступные всем суперфуды, предложила в Instagram список антистресс-продуктов и витаминов, на которые стоит обратить внимание.

Чтобы избежать состояния полного истощения ресурсов организма, соблюдайте принципы антистресс-питания и стройте рацион вокруг антистресс-продуктов:

  • не пропускайте завтрак, он допустим здесь в первый час после пробуждения
  • обедайте в районе 12-13 часов
  • можете делать 1-2-3 перекуса в течение дня (выберите для этого ягоды/горький шоколад или овощные палочки)

Только спокойствие: топ антистресс-продуктов для крепких нервов

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что нельзя есть натощак: диетолог развеяла главные мифы

  • уберите сахар и его заменители, оставьте медленные углеводы (крупы), ограничьте сладкие фрукты и увеличьте долю нейтральных/кислых и ягод
  • не заставляйте себя пить воду, а просто предлагайте ее себе маленькими порциями
  • солите еду, выбирайте розовую гималайскую соль

Только спокойствие: топ антистресс-продуктов для крепких нервов

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • уберите растительные масла, оставьте кокосовое, оливковое, авокадо.

Эксперт поделилась списком антистресс-продуктов. В рацион стоит включить:

  • авокадо
  • брокколи
  • красный перец
  • лимон
  • семена кунжута
  • семена тыквы
  • квашеная капуста
  • водоросли (вакаме/ламинария/нории)

Только спокойствие: топ антистресс-продуктов для крепких нервов

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • зеленая гречка
  • пшено
  • чечевица

Исходя из этого списка легко догадаться вокруг каких полезных веществ и витаминов строится антистресс-протокол:

  • витамин С
  • магний
  • цинк
  • омега-3
  • пробиотики
  • базовый витамин Д в своей восполняющей дозировке

Напомним, что ранее фитнес-блогер Елена Карасева пояснила, почему не работают "голодные" диеты.

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