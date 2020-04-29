Какое масло лучше выбрать для жарки: диетолог поделилась ценными советами

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт разъяснила тонкости приготовления жареных блюд

О том, что жареных блюд худеющим лучше избегать, напоминать не стоит. Но, как не крути, все равно иногда мы что-то жарим, что-то пассируем, поэтому стоит вооружиться правилами, которые помогут минимизировать вред жареной пищи, а процесс приготовления организовать максимально правильно. Диетолог Лора Филиппова, которая ранее рассказала, можно ли похудеть без диет только работая в спортзале, дала в Instagram практические советы, какое масло лучше выбрать для жарки.

Эксперт озвучила универсальные советы для всех жареных блюд. Она напомнила, что при жарке стоит всегда использовать минимум масла. Для приготовления блюд лучше подойдет посуда с антипригарным покрытием. Блинчики и оладьи, например, можно и вовсе жарить и на сухой сковороде. Затем лишный жир с поверхности нужно удалить затем с помощью бумажных полотенец. Кстати, некотрые блюда можно приготовить и без жарки - от этого их вкус не пострадает. Например, котлеты и сырники - выпекать в духовке, но можно немного обжарить и доготовить на пару или отправить в духовой шкаф.

При нагревании до 110 градусов по Цельсию и выше все растительные масла начинают окисляться. В первую очередь это те масла, которые содержат Омега 3 и 6.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Какое масло выбрать для жарки?

На льняном, кукурузном, подсолнечному и масле виноградных косточек лучше не жарить.

Оливковое масло содержит Омега 9 и более устойчивое к нагреванию. Рафинированное оливковое масло можно поддавать непродолжительное время действию высоких температур.

Масло авокадо также содержит Омега 9 и устойчиво к высоким температурам.

Еще варианты - твердые насыщенные жиры:

кокосовое масло

сливочное масло

смалец

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Насыщенные жиры образуют намного меньше канцерогенов. Но помним, что насыщенные жиры в большом количестве не полезны! Не злоупотребляйте!

Маринованный имбирь и свежие овощи без заправки, листовые салаты и зелень, если есть их вместе с жаренными блюдами, помогают немного нейтрализовать жир!

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