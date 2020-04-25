Що робити, якщо вага стоїть: покрокова інструкція від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, чому вага не зменшується

Стрілка ваг зрадницьки завмерла на одній цифрі і ні фізичні навантаження, ні звичні дієти не працюють, хоч ви дотримуєтеся всіх правил харчування і чітко дотримуєтесь обмежень. У чому ж справа і як впоратися з проблемою? Дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше розповіла, як впоратися з тягою до солодощів після їжі, розповіла в Instagram, як змусити вагу йти на спад.

Дієтолог розглянула топ-6 причин, чому вага завмерла на "мертвій точці" і не рухається. Вона запропонувала рішення по кожному з пунктів.

Ви багато їсте. Причому, ви можете навіть не знати! Там ложка меду, там два латте і т. д.

Рішення: почати вести харчовий щоденник і записувати туди все, що потрапляє вам в рот. Тоді все стане зрозуміло.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ви мало їсте. І не дивуйтеся, ця причина навіть частіше. Харчуючись на 800-1000 ккалорий в добу можна сповільнити обмін речовин і вага стане.

Рішення: ведення щоденника, додавання додаткових прийомів їжі. І терпіння.

Ви їсте не те, що потрібно. Можна, звичайно, сидіти на Дюкані або на шоколаді. Але якщо у вашій дієті немає білків, жирів, вуглеводів, клітковини - про здорове схуднення навіть не думайте.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Рішення: звернути увагу на здорове харчування, не боятися жирів, хліба.

Все нормально, але ви зважуєтесь кожен день. Будь ласка, не треба так робити! Вага піддається коливанням в 1-2 кг (вода, фаза циклу і тд).

Рішення: зважуватися раз в 10 днів, причому вранці, натщесерце, після туалету.

Ви занадто суворі до себе. Банан? Про боже! Зефір? Цукор зло! І тд

Рішення: не потрібно тримати ваш організм в напрузі, дайте їй розслабитися, шматочок шоколаду в добу не зробить вас товстою.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ви довго худнете. Навіть калорійності 1400-1600 вага може встати. Організм адаптувався. І це нормально.

Рішення: почекайте, іноді тиждень, іноді місяць, потрібно терпіння. Пробувати змінити тип харчування (середземноморська дієта, вегетаріанська і тд) або тип фізичного навантаження. Якщо не допомагає - пробуємо перерву в дієті. Це не означає "їсти все підряд", просто підвищити калорійність раціону і продовжувати харчуватися здорово.

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