Чревато срывом: диетолог назвала топ-3 грубые ошибки худеющих

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, что может спровоцировать неудачи при похудении

Диета, правильное питание и отказ от ряда вредных, но ставших привычными, продуктов не дается легко тем, кто принял волевое решение похудеть. Постепенный переход к здоровому образу жизни и граммотному сблансированному меню может пройти далеко не безоблачно и даже закончится срывом. Впрочем, стоит учесть главные ошибки худеющих новичков, чтобы избежать "подводных камней". О том, как это сделать рассказала в Instagram диетолог Наталья Макиенко.

Многие в наше время правильно питаются, занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни, но результат не удовлетворяет и, честно, бывает не заметный. Вес, качество тела, здоровье оставляют желать лучшего... Самочувствие тоже: усталость, апатия, нервное напряжение...

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Что в итоге? Срыв... Почему так происходит? Давайте разберем несколько ошибок:

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1. Исключение сладкого

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Часто здесь начинаются крайности - из рациона исчезают все фрукты, более менее полезные десерты, мед и т.д. Белый сахар - да, исключаем. Но "сладкий" вкус нужен для здоровья и профилактики срывов, особенно женщинам.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Можно и нужно - до 17.00, ежедневно. Это могут быть фрукты, мед, качественный шоколад, домашние или веганские десерты, даже сыр относится к сладкому вкусу.

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2. Исключение углеводов



⠀ Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Вы можете пробовать разные диеты и мучить организм экспериментами (чего я не рекомендую, просто все равно многие продолжают тестировать ), но оставьте в своей жизни важнейшее правило - есть сложные углеводы в обед. Это must have, при любых целях и при любом весе. Залог сбалансированного рациона- отсутствие тяги к сладкому вечером и правильные сигналы насыщения.

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3. Исключение ужина

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Огромные интервалы между последним приемом пищи сегодня и завтраком на следующий день - не полезно. Не рекомендуется делать интервалы между ужином и завтраком на следующий день более 14 часов. Организм будет реагировать на это, как на любой стресс. У Вас хватает стресса в жизни и не самая крепкая нервная система? Если да - это не Ваш вариант.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Последствия: лишний вес из-за сбоя в организме, переедание и срывы, повышение кортизола и другие гормональные нарушения, анемия, язва, гастрит, резкое понижение/повышение давления, сахара, камни в почках... Спокойно можно ужинать до 20.30, но не позднее, чем за 4 часа до сна.

Напомним, что нутрициолог Наталья Кошкина рассказала, как не забросить правильное питание в при тотальной загруженности и нехватке времени.