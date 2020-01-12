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Загрожує зривом: дієтолог назвала топ-3 грубі помилки тих, хто худне

Lite » Їжа 12.01.2020 - 08:37
Загрожує зривом: дієтолог назвала топ-3 грубі помилки тих, хто худне
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, що може спровокувати невдачі при схудненні

Дієта, правильне харчування і відмова від шкідливих, але аких звичних, продуктів не дається легко тим, хто прийняв вольове рішення схуднути. Поступовий перехід до здорового способу життя і граммотному сблансированному меню може пройти далеко не безхмарно і навіть закінчиться зривом. Втім, варто врахувати головні помилки новачків які худнуь, щоб уникнути "підводних каменів". Про те, як це зробити розповіла Instagram дієтолог Наталія Макієнко.

Багато хто в наш час правильно харчуються, займаються спортом, ведуть здоровий спосіб життя, але результат не задовольняє і, чесно, буває не помітний. Вага, якість тіла, здоров'я залишають бажати кращого... Самопочуття теж: втома, апатія, нервове напруження...

Що в підсумку? Зрив... Чому так відбувається? Давайте розберемо кілька помилок:

1. Відмова від солодкого

Часто тут починаються крайнощі - з раціону зникають всі фрукти, більш меньш корисні десерти, мед і т. д. Білий цукор - так, виключаємо. Але "солодкий" смак потрібен для здоров'я і профілактики зривів, особливо жінкам.

Загрожує зривом: дієтолог назвала топ-3 грубі помилки тих, хто худне

Ілюстративне фото (pexels.com)

Можна і потрібно - до 17.00 щодня. Це можуть бути фрукти, мед, якісний шоколад, домашні або веганські десерти, навіть сир відноситься до солодкого смаку.

2. Відмова від вуглеводів

Загрожує зривом: дієтолог назвала топ-3 грубі помилки тих, хто худне
Ілюстративне фото (pexels.com)

Ви можете пробувати різні дієти і мучити організм експериментами (чого я не рекомендую, просто все одно багато продовжують тестувати ), але залиште у своєму житті найважливіше правило - вживати складні вуглеводи в обід. Це must have, при будь-яких цілях і при будь-якій вазі. Запорука збалансованого раціону- відсутність тяги до солодкого ввечері і правильні сигнали насичення.

3. Вдмова від вечері

Величезні інтервали між останнім прийомом їжі сьогодні і сніданком на наступний день - не корисно. Не рекомендується робити інтервали між вечерею і сніданком на наступний день більше 14 годин. Організм буде реагувати на це, як на будь-який стрес. У Вас вистачає стресу в житті і не сама міцна нервова система? Якщо так - це не Ваш варіант.

Загрожує зривом: дієтолог назвала топ-3 грубі помилки тих, хто худне

Ілюстративне фото (pexels.com)

Наслідки: зайва вага із-за збою в організмі, переїдання і зриви, підвищення кортизолу та інші гормональні порушення, анемія, виразка, гастрит, різке пониження/підвищення тиску, цукру, камені в нирках... Спокійно можна вечеряти до 20.30, але не пізніше, ніж за 4 години до сну.

Нагадаємо, що нутриціолог Наталія Кошкіна розповіла, як не закинути правильне харчування в разі тотальної завантаженості і нестачі часу.

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