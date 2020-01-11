Как начать худеть: диетолог поделилась эффективным пошаговым планом

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт дала советы тем, кто хочет самостоятельно начать процесс похудения

Праздники прошли, и пора уже перестать откладывать работу над собой и своим телом, а начать осуществлять задуманное и разработать план действий. Так как же перебороть себя и взять в руки? Диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее поделилась правилами употребления алкоголя на праздники, на странице в Instagram рассказала, как начать худеть и не откладывать работу над фигурой мечты на потом.

Для начала поймите, что снижение веса это не пытка, не сложно, не мешает вашей жизни и не лишает вас вкусной еды.

Ставьте себе реальные цели. Мы не можем повлиять на то, чтобы скинуть 10 кг в месяц, а не 2-3, иногда даже если будем голодать. Пусть будут цели, исполнение которых зависит от нас: есть 5 овощей и фруктов в сутки, пить достаточно жидкости, засыпать без гаджетов и тд.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Заведите дневник питания. Лучше письменный. Потому что все, что на бумаге - уже имеет какую-то силу. Записывайте туда все, что попадает к вам в рот. Вы удивитесь, но многие продукты вы вряд ли учитывали.

Набросайте примерный план питания на неделю: не меню! А примерный план: завтрак, перекуса, обед, ужин, из чего будет состоять, что планируете ограничить, какие порции и в каком количестве. Не забудьте про любимые продукты и блюда. В супермаркете купите то, из чего будете готовить. Позаботьтесь о готовых перекусах, которые будете брать с собой.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Решите, какой выберете вид физической активности. Купите абонемент, договоритесь с подругой, скачайте видео с упражнениями или приложение на телефон, начните больше ходить пешком - ставьте реальные цели!

Найдите мотивацию: какое-то событие, красивое платье, фотосессия в белье! Поговорите с семьей, объясните, как вам это важно, попросите поддержки! Расскажите всем, что худеете - будет больше стимул не сорваться.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Не ставьте себе строгих ограничений. Вы должны знать, что похудение - не каторга, а приятный, легкий, мотивирующий процесс! Не начинайте с диет и использования БАДов, полагайтесь на здоровое питание!

Напомним, что ранее диетолог Ольга Усенко перечислила продукты, которые следует исключить из утреннего рациона.