Вместо чизкейка и смузи: диетолог назвала полезные альтернативы популярных "вредностей"

Здоровое питание у многих может ассоциироваться с чем-то негативным — полным отказом от любимых блюд и их заменой на что-то “пресное и невкусное”. Однако это миф! Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова успокаивает — не обязательно отказываться от любимых блюд. Здоровое питание — это всегда выбор! В своем новом инстаграм-посте эксперт по питанию продолжила рубрику про более здоровые замены любимых блюд. Они помогут вам существенно снизить количество потребляемых калорий — без потери вкусовых качеств. А также не отказывать полность от любимых десертов.

Далее диетолог назвала примеры распространенных нездоровых блюд и их альтернативы.

“Биг тейсти” на “Грик мак”

Всеми любимый бургер содержит много жиров и в принципе не является здоровой едой, но иногда мы попадаем в “Макдональдс” и что выбрать — сытнее яблочных долек? Грик Мак или Панини Тоскана. Если убрать соус и сыр, например, то получится лепёшка с мясом и овощами. Вполне имеет место быть. Никаких проблем в сыре нет! Я просто рассказываю, как без особой потери вкуса можно сэкономить калории.

Какао “Несквик” на классический какао

Очень часто дают детям в качестве «полезного» завтрака. Но оказывается, что на 1 стакан с молоком уже содержится 3 чайные ложки сахара. Варите классический какао на молоке и контролируйте количество сахара самостоятельно.

Классический чизкейк на творожную запеканку

Очень вкусно, но довольно жирно. Недавно я показывала домашнюю альтернативу без добавления масла в основу и с заменой части сыра на йогурт. Хорошая творожная запеканка с гладкой текстурой и ягодами будет не хуже чизкейка.

Фруктовые смузи

Мне не понятно повальное увлечение ими. Имеет место быть, если нет возможности поесть, либо нужно быстро восстановить силы, либо вы/ребёнок и по-другому не едите фрукты. Однако это все равно большое количество фруктозы разом. Заменяйте часть фруктов на овощи/зелень, выбирайте лёгкую основу вода/кефир/нежирное молоко, делайте густой смузи, чтобы сохранить цельные кусочки.

Запечённые роллы и в кляре

Опустим то, что в рис добавляют сахар. Но роллы в кляре и с большим количеством соуса или сыра - не самый лучший вариант. А вот роллы с водорослями, овощами и рыбой - отличный вариант полноценного приёма пищи.

Напомним, ранее диетолог рассказывала, как есть сладкое и не толстеть.