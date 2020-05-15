Как есть сладкое и не толстеть: эффективная инструкция от диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт дала советы, как не отказываться от вкусностей без вреда для фигуры

Вы не готовы полностью отказаться от сладкого, но при этом похудеть и держать себя в форме хочется? Значит, надо научиться правильно есть сладкое. Ведь одна из самых больших ошибок, которая мешает худеть - это заканчивать еду чаем с конфеткой. Популярный диетолог Инна, которая ранее рассказала, чем опасно быстрое похудение, на своей странице в Instagram inna_foodfit поделилась полезной инструкцией по применению сладкого без вреда для фигуры.

Как есть сладкое и не толстеть:

1. Определите для себя, КАК ЧАСТО вы будете себя баловать вкусняшкой. Кто-то готов сократить сладкое до 1 раза в неделю, кто-то согласен не реже чем через день. Кому-то нужно каждый день хоть что-то. Главное - чтобы прием сладкого был четко запланирован, а не спонтанное решение.

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2. Определитесь, что именно вы съедите. Если выбрали шоколад - то значит сегодня - только кусочек шоколадки, а не все, что дома лежит.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

3. Возьмите такое количество, чтобы уложиться в 200 калорий. На любом продукте есть этикетка с указанием калорийности на 100г. Если у вас есть весы, то вы можете взвесить продукт, и определить сколько грамм можно взять. Для примера: это 3 квадратика шоколада, 1,5 зефирки, 2-3 печеньки и т.д.

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4. Выделите отдельный прием пищи именно под чай/кофе и что-то сладкое.

То есть не после обеда, когда любая даже маленькая конфетка - лишняя и пойдет прямиком в бока. А ОТДЕЛЬНО! Пусть это будет перекус между завтраком и обедом или между обедом и ужином.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

5. Не забудьте, в остальные приемы пищи убрать сладкое - мед, сухофрукты, сиропы. Это тот же сахар и если они у вас есть в рационе - придется уже обойтись без конфет.

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Да, для многих это уже традиция - заканчивать любую еду чем-то сладким. Но поверьте, эта привычка уходит очень-очень быстро, буквально за 7-10 дней, если вы будете действовать по схеме выше.

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Автор: Марина Настевич