Как не срываться при похудении: действенные подсказки от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт назвала четыре причины срыва в период похудения

Кто из худеющих не знает о срыве? Наверное, с ним сталкивались все. Для начала нужно понять, почему это происходит, а затем выработать план действий по устранению причины. К слову, худеющим не стоит забывать о важности питьевого режима – это одна из важных составляющих похудения. А чтобы расставания с лишними кило прошли легко и безболезненно, блогер-диетолог Татьяна Дик предложила в Instagram действенную систему борьбы с пищевыми срывами.

Ведь многие девушки ограничивают свое питание настолько, что даже срыв будет в пользу. Причин может быть множество, но каждую из них следует выявить и устранить.

Топ-5 причин пищевого срыва:

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Урезание калорийности ниже 1500 ккал может привести к срывам, ибо меньше этой цифры есть не стоит. Разумеется, если есть 1200 ккал (а то и меньше), то организм недополучает питательных веществ просто для того, чтобы нормально работать!

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ограничение в углеводах. Любители НИЗКО или БЕЗ углеводных диет часто срываются именно на углеводы (выпечка, печенье, конфеты и тд). Углеводы убирать нельзя!

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Ограничение жиров. Многие считают, что если не есть жиры, то это решит проблему. Но все в точности наоборот. Жиры важны и нужны для гормональной системы, и их отсутствие или слишком малое количество, может привести к серьезным заболеваниям.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Из крайности в крайность. Если села на диету, то выбросила все вкусняшки, мужу запретила есть при ней конфеты, и мимо кондитерских отделов пробегает с закрытыми глазами. Через неделю диеты Маша срывается на килограмм конфет, которые передали ребенку бабушка с дедушкой. Вопрос. Зачем? Зачем вы строго настрого запрещаете себе все? Да, есть люди, которым реально так легче, но это единицы. Большинству сносит крышу и на этом похудение заканчивается.

Здесь можно выбрать альтернативу:

Или готовить диетическую выпечку.

Или позволять себе парочку конфет раз в пару дней.

Или 10-15% калорийности вашего рациона выделять на вкусняшки (если вы высчитали для себя норму КБЖУ)

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Помните, что срыв не страшен. Даже, если вы переели, то завтра вы можете просто продолжать питаться правильно. Вот и все. За один день с вами ничего не случится. Главное - не делать это регулярностью.

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Автор: Аня Бойчук