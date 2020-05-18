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Как не срываться при похудении: действенные подсказки от диетолога

Lite » Еда 18.05.2020 - 12:51
Как не срываться при похудении: действенные подсказки от диетолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт назвала четыре причины срыва в период похудения

Кто из худеющих не знает о срыве? Наверное, с ним сталкивались все. Для начала нужно понять, почему это происходит, а затем выработать план действий по устранению причины. К слову, худеющим не стоит забывать о важности питьевого режима – это одна из важных составляющих похудения. А чтобы расставания с лишними кило прошли легко и безболезненно, блогер-диетолог Татьяна Дик предложила в Instagram действенную систему борьбы с пищевыми срывами.

Ведь многие девушки ограничивают свое питание настолько, что даже срыв будет в пользу. Причин может быть множество, но каждую из них следует выявить и устранить.

Топ-5 причин пищевого срыва:

Урезание калорийности ниже 1500 ккал может привести к срывам, ибо меньше этой цифры есть не стоит. Разумеется, если есть 1200 ккал (а то и меньше), то организм недополучает питательных веществ просто для того, чтобы нормально работать!

Как не срываться при похудении: действенные подсказки от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ограничение в углеводах. Любители НИЗКО или БЕЗ углеводных диет часто срываются именно на углеводы (выпечка, печенье, конфеты и тд). Углеводы убирать нельзя!

Ограничение жиров. Многие считают, что если не есть жиры, то это решит проблему. Но все в точности наоборот. Жиры важны и нужны для гормональной системы, и их отсутствие или слишком малое количество, может привести к серьезным заболеваниям.

Как не срываться при похудении: действенные подсказки от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Из крайности в крайность. Если села на диету, то выбросила все вкусняшки, мужу запретила есть при ней конфеты, и мимо кондитерских отделов пробегает с закрытыми глазами. Через неделю диеты Маша срывается на килограмм конфет, которые передали ребенку бабушка с дедушкой. Вопрос. Зачем? Зачем вы строго настрого запрещаете себе все? Да, есть люди, которым реально так легче, но это единицы. Большинству сносит крышу и на этом похудение заканчивается.

Здесь можно выбрать альтернативу:

  • Или готовить диетическую выпечку.
  • Или позволять себе парочку конфет раз в пару дней.
  • Или 10-15% калорийности вашего рациона выделять на вкусняшки (если вы высчитали для себя норму КБЖУ)

Как не срываться при похудении: действенные подсказки от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Помните, что срыв не страшен. Даже, если вы переели, то завтра вы можете просто продолжать питаться правильно. Вот и все. За один день с вами ничего не случится. Главное - не делать это регулярностью.

Ранее нутрициолог Светлана Никитчук предложила меню для бодрости и энергичности.

Автор: Аня Бойчук

Теги Новости Украины похудениедиетолог
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