Как не срываться при похудении: действенные подсказки от диетолога

Эксперт назвала четыре причины срыва в период похудения
Кто из худеющих не знает о срыве? Наверное, с ним сталкивались все. Для начала нужно понять, почему это происходит, а затем выработать план действий по устранению причины. К слову, худеющим не стоит забывать о важности питьевого режима – это одна из важных составляющих похудения. А чтобы расставания с лишними кило прошли легко и безболезненно, блогер-диетолог Татьяна Дик предложила в Instagram действенную систему борьбы с пищевыми срывами.
Ведь многие девушки ограничивают свое питание настолько, что даже срыв будет в пользу. Причин может быть множество, но каждую из них следует выявить и устранить.
Топ-5 причин пищевого срыва:
⠀
Урезание калорийности ниже 1500 ккал может привести к срывам, ибо меньше этой цифры есть не стоит. Разумеется, если есть 1200 ккал (а то и меньше), то организм недополучает питательных веществ просто для того, чтобы нормально работать!
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Ограничение в углеводах. Любители НИЗКО или БЕЗ углеводных диет часто срываются именно на углеводы (выпечка, печенье, конфеты и тд). Углеводы убирать нельзя!
⠀
Ограничение жиров. Многие считают, что если не есть жиры, то это решит проблему. Но все в точности наоборот. Жиры важны и нужны для гормональной системы, и их отсутствие или слишком малое количество, может привести к серьезным заболеваниям.
⠀
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Из крайности в крайность. Если села на диету, то выбросила все вкусняшки, мужу запретила есть при ней конфеты, и мимо кондитерских отделов пробегает с закрытыми глазами. Через неделю диеты Маша срывается на килограмм конфет, которые передали ребенку бабушка с дедушкой. Вопрос. Зачем? Зачем вы строго настрого запрещаете себе все? Да, есть люди, которым реально так легче, но это единицы. Большинству сносит крышу и на этом похудение заканчивается.
Здесь можно выбрать альтернативу:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Помните, что срыв не страшен. Даже, если вы переели, то завтра вы можете просто продолжать питаться правильно. Вот и все. За один день с вами ничего не случится. Главное - не делать это регулярностью.
Ранее нутрициолог Светлана Никитчук предложила меню для бодрости и энергичности.
Автор: Аня Бойчук