"Чізкейк з маракуєю": рецепт вишуканого десерту до новорічного столу

Фото: чізкейк від Лізи Глинської (instagram.com/lizaglinskaya)

Переможниця "Майстер-шеф" поділилася рецептом кулінарного шедевра

Переможниця шоу "Майстер-шеф" Єлизавета Глинська поділилася рецептом вишуканої страви - чізкейку з маракуєю. Хоч на її приготування буде потрібен час, зате результат перевершить всі очікування. Про це вона повідомила у своєму Instagram.

Для десерту знадобиться роз'ємна форма діаметром 22-24 см. Саме на такий обсяг розраховано кількість інгредієнтів.

Склад:

Пісочна основа:

200 гр печиво "Крекер"

100 гр вершкового масла

Сирна начинка:

400 гр сиру Філадельфія

250 мл вершків (жирність не менше 30%)

300 гр сиру (жирність 9-15%)

4 яйця

100 гр цукру

30 гр кукурудзяного крохмалю

Начинка манго – маракуя:

150 гр пюре манго

50 мл соку маракуя

20 гр кукурудзяного крохмалю

Компоті маракуйя:

200 мл апельсинового фрешу

150 мл соку маракуї з кісточкою

180 гр цукру

8 гр пектину NH

Фото: Ліза Глинська з чізкейком (instagram.com/lizaglinskaya)

Спосіб приготування:

1. Приготуйте пісочну основу. Подрібніть за допомогою качалки або блендера печиво. В крихту додайте розтоплене вершкове масло. Перемішайте.

2.Викладіть пісочну основу на дно форми з пергаментом і підніміть до середини форми. Можна скористатися гладким склянкою. Вам необхідно як би "утрамбувати" основу. Випікайте при 170°С протягом 7 хвилин.

3. Сирна начинка. Подрібніть блендером сир, сир Філадельфія, цукор, кукурудзяний крохмаль, вершки до однорідної маси (консистенція сметани, домогтися однорідної текстури, без крупинок). Вмішуємо яйця. Збивати не потрібно, маса не повинна бути повітряною.

4. Приготуйте начинку манго – маракуйя. У сотейник вилити пюре манго, сік маракуйї і кукурудзяний крохмаль, заваріть постійно помішуючи на середньому вогні, до загустіння. Розділіть «сирну начинку» на 2 частини. Одну з яких змішайте з начинкою манго-маракуя.

5. На пісочну основу, за принципом "Зебра", чергуючи шари, викладіть

начинку.

6. Випікайте чізкейк при температурі 100°С протягом 2-2,5 години. На нижній ярус духовки поставте ємність з окропом. Вологість, яка буде утворюватися за рахунок пари, не дасть чізкейк потріскатися. Готове блюдо повинне злегка "злегка тремтіти", в центрі. Його необхідно залишити у вимкненій духовці з відчиненими дверцятами мінімум на 5 годин.

7. Компоте з маракуєю. Прогрійте сік маракуйї та апельсиновий фреш, до температури 40 градусів. Змішайте віночком цукру і пектин NH, з'єднайте з теплим соком. Дайте закипіти, кип'ятіть ще кілька хвилин. Компотє повинно трохи охолонути. Тепер вилийте його на чізкейк. Приберіть чізкейк в холодильник ще на 4-5 годин.

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Відео: РБК-Україна