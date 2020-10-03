Бюджетное питание: диетолог научила экономить, но питаться вкусно и разнообразно

Диетолог рассказала, как питаться разнообразно и правильно без лишних затрат
Здоровое питание - это дорого? Смотря с чем сравнивать! Если ещее вчера вы питались фастфудом, булочками, то переход на сбалансированное здоровое питание будет, конечно, дороже. За счет разнообразия! О том, как скорректировать свой рацион без лишних трат рассказала в Instagram диетолог Альбина Комиссарова.
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Если вы питаетесь обычными продуктами: крупы, макароны, картошка, мясо и птица, рыба, фрукты и овощи, то здоровое питание - очень и очень доступно!
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Правильное питание - это не обязательно лосось, тунец, экзотические фрукты и БАДы. А что тогда выбрать?
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Подберем недорогой набор для 5 обязательных групп рациона:
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Можно ли из этого набора составить блюда для всей семьи? Да! Например:
Напомним, что ранее диетолог Анна Гарнец рассказала о полезных сезонных продуктах и научила их вкусно готовить.
Кстати, диетолог Тиана Фиалкова научила, как приобрести загар с помощью определенных продуктов.