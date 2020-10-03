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Бюджетне харчування: дієтолог навчила економити, але їсти смачно і різноманітно

Субота 03 жовтня 2020 13:39
Бюджетне харчування: дієтолог навчила економити, але їсти смачно і різноманітно
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Дієтолог розповіла, як харчуватися різноманітно і правильно без зайвих витрат

Здорове харчування - це дорого? Дивлячись з чим порівнювати! Якщо ще вчора ви харчувалися фастфудом, булочками, то перехід на збалансоване здорове харчування буде, звичайно, дорожче. За рахунок різноманітності! Про те, як скорегувати свій раціон без зайвих витрат розповіла в Instagram дієтолог Альбіна Комісарова.

Якщо ви харчуєтеся звичайними продуктами: крупи, макарони, картопля, м'ясо і птиця, риба, фрукти і овочі, то здорове харчування - дуже і дуже доступно!

Правильне харчування - це не обов'язково лосось, тунець, екзотичні фрукти і Бади. А що тоді вибрати?

Бюджетне харчування: дієтолог навчила економити, але їсти смачно і різноманітно
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Підберемо недорогий набір для 5 обов'язкових груп раціону:

  • Складні вуглеводи: картопля, макарони, гречка, рис, вівсянка, перловка.
  • Білкові: курка, яйця, субпродукти, горох і квасоля, сочевиця, сир, кефір, йогурт. Джерело омега 3: оселедець і скумбрія.
  • Овочі: сезонні у першу чергу; морква, буряк, капуста, редька, цибуля, морська капуста, гарбуз, кабачки, зелень.
  • Фрукти: сезонні у першу чергу; яблука, банани, апельсини, ківі.
  • Масла: будь-яка рослинна олія для споживання у свіжому вигляді, тваринний жир (на ньому добре смажити).
  • Не нехтуйте заморожуванням! Це відмінний спосіб зберегти продукт.

Бюджетне харчування: дієтолог навчила економити, але їсти смачно і різноманітно

⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Чи можна з цього набору скласти страви для всієї родини? Так! Наприклад:

  • Тушкована капуста, суп з квасолею, сочевицею, рис+овочі, вінегрет
  • Вівсяна каша, омлет, сир з медом
  • Куряче м'ясо+овочі+гарнір із крупів, макаронів; запечеенный минтай або скумбрія; суп з фрикадельками і рисом

Нагадаємо, що раніше дієтолог Анна Гарнець розповіла про корисні сезонні продукти і навчила їх смачно готувати.

До речі, дієтолог Тіана Фіалкова навчила, як отримати засмагу з допомогою певних продуктів.

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