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Приятный бонус: диетолог предложила оригинальный витаминный метод получить красивый загар

Пятница 02 октября 2020 08:38
Приятный бонус: диетолог предложила оригинальный витаминный метод получить красивый загар
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Диетолог поделилась секретом, как получить загар с помощью специального питания

Красивый загар круглый год – мечта многих представительниц прекрасного пола. Привычные методы - солнечные ванны, косметические средства и солярии можно заменить на более здоровый и полезный вариант. Диетолог Тана Фалкова в Instagram рассекретила легкий способ, как можно получить здоровый золотистый оттенок кожи без косметики и загара – с помощью правильного питания и определенного набора продуктов.

По данным исследований, некоторые овощи и фрукты способствуют здоровому потемнению кожи, за счет усиления природного желтого тона кожи.

Оттенок нашей кожи зависит от сочетания трех пигментов: каротинов, меланина и гемоглобина. Количество меланина зависит от генетических факторов и времени проведенного на солнышке. Гемоглобин окрашивает кожу в разной степени в розовый оттенок за счет глубины расположения сосудов и их тонуса. А вот уровень каротиноидов мы можем регулировать пищей.

Приятный бонус: диетолог предложила оригинальный витаминный метод получить красивый загар

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ученые считают, что некоторые овощи и фрукты могут быть здоровой заменой солярию. Разновидностей каротиноидов сотни. Доказано, что наиболее сильное влияние на оттенок кожу оказывают:

  • ликопин из томатов и красного перца.
  • бета-каротин из моркови, манго, тыквы, облепихи, шиповника, рябины.

Еще один источник каротиноидов – это зелень. Даже зеленые листовые овощи влияют на оттенок кожи! В зелени оранжевые каротиноиды замаскированы за счеет хлорофилла. Особенно богаты на каротиноиды из зелени: шпинат и брокколи.

Приятный бонус: диетолог предложила оригинальный витаминный метод получить красивый загар

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Исследования показали, что оттенок кожи, приобретенный благодаря каротиноидам, воспринимается окружающими, как более здоровый, чем традиционный загар. Считается, что подсознательная любовь к золотистым оттенкам кожи заложена в нас генетически, ведь чем более насыщенный оттенок кожи у человека, тем здоровее у него рацион и крепче здоровье.

И еще один приятный бонус! Кожа, насыщенная каротиноидами больше защищена от фотоповреждения. Получить солнечный ожог намного сложнее, если в вашем рационе много свежих овощей, фруктов, ягод и зелени.

Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова развеяла мифы о связи питьевого режима и похудения.

К слову, диетолог Наталья Самойленко озвучила топ-5 грубых ошибок худеющих.

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