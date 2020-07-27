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Не надо бояться: диетолог развеяла мифы о жирах

Понедельник 27 июля 2020 14:35
Не надо бояться: диетолог развеяла мифы о жирах
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала о полезных свойствах жиров

Жиры долгое время были демонизированы, а их полезные свойства игнорировались годами! Диетолог Ольга Безугла предложила пройись по самым топовым позициям жирофобии.

Жирная пища вредна.

На самом деле нет, жиры входят в состав почти каждой клеточной мембраны, жиры богатейший источник энергии и прекрасные термоизоляторы. Все половые гормоны имеют жировое происхождение. Они способствуют всасыванию витаминов и минеральных веществ, жиры в рационе могут профилактировать воспаление - не плохой списочек для вредного.

Жирная пища способствует перееданию.

Жирная пища улучшает вкусовые качества пищи и формирует более качественное чувство сытости (влияя на гормоны грелин и лепин) при правильном соотношении. На высокожировых диетах уменьшается чувство голода и стабилизируются показатели углеводного обмена.

Не надо бояться: диетолог развеяла мифы о жирах

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Жирная пища способствует набору веса.

Набор веса происходит от углеводов в вашем рационе, а не от жира. При сравнении разных типов диет высокожировая диета наиболее ефектвина с позиции снижения веса и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Не надо бояться: диетолог развеяла мифы о жирах

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Жирная пища повышает холестерин.

Жирная пища не является причиной повышения холестерина, 20% холестерина поступает из пищи, а 80% производит сам организм, более того холестерин полезное вещество в нашем организме : он участвует в синтезе наших половых гормонов!

Ранее диетолог Татьяна Дик рассказала об основных правилах здорового перекуса.

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