Правильный перекус при похудении: диетолог указала на частые ошибки

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала о возможных "ловушках" при выборе перекуса

Многие питаются по схеме три раза в день, при этом позволяя себе перекусы между приемами пищи. Однако если вашей целью является похудение, нужно довольно тщательно подходить к выбору того, чем бы перекусить. Диетолог Татьяна Дик указала на своей странице в Instagram на частые ошибки, которые допускают худеющие при перекусах.

На что нужно обратить внимание:

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1. Перекусываешь орехами?

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Нет, я не против, только делай это с умом и не бери пакет орехов на работу. Съешь - и не заметишь.

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30-40 г - хорошо. Но по чуть-чуть перекусывая в течение дня - плохо. Обычно съедается не менее 100 г. А это минимум 600 ккал



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Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Выбираешь полезный йогурт со злаками или семенами чиа?

Посмотри, сколько там сахара. Как правило, 14-16 г на 100 г.

Выпила баночку 300 мл? Поздравлю, 40 г сахара употребила.

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3. Пьёшь много кофе?

Чёрный, без сахара - хорошо.

Кофе с молоком, сливками (в лучшем случае без сахара) - считай сама.

В порции капучино (250г) без сахара ~120 ккал. Выпила 3 чашки - 360 ккал лишних бежало. А могла бы полноценно поесть.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Злаковые или Фитнес батончики.

Сравните состав и КБЖУ с обычной шоколадкой. Отличий мало. Во многих (не во всех) батончиках ужасный состав с глюкозно-фруктозным сиропом, с пальмовым маслом и с десятком ненужных ингредиентов.

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Будьте внимательны, считайте состав, избегайте лишнего добавленного сахара (норма добавленного сахара - 6 ч.л. С УЧЁТОМ съеденного в своём КБЖУ разумеется).

Напомним, что ранее мы рассказывали, помогает ли похудеть интервальное голодание.