ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Правильный перекус при похудении: диетолог указала на частые ошибки

Воскресенье 26 июля 2020 13:09
Правильный перекус при похудении: диетолог указала на частые ошибки
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала о возможных "ловушках" при выборе перекуса

Многие питаются по схеме три раза в день, при этом позволяя себе перекусы между приемами пищи. Однако если вашей целью является похудение, нужно довольно тщательно подходить к выбору того, чем бы перекусить. Диетолог Татьяна Дик указала на своей странице в Instagram на частые ошибки, которые допускают худеющие при перекусах.

На что нужно обратить внимание:

1. Перекусываешь орехами?

Нет, я не против, только делай это с умом и не бери пакет орехов на работу. Съешь - и не заметишь.

30-40 г - хорошо. Но по чуть-чуть перекусывая в течение дня - плохо. Обычно съедается не менее 100 г. А это минимум 600 ккал

Правильный перекус при похудении: диетолог указала на частые ошибки

Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Выбираешь полезный йогурт со злаками или семенами чиа?

Посмотри, сколько там сахара. Как правило, 14-16 г на 100 г.
Выпила баночку 300 мл? Поздравлю, 40 г сахара употребила.


3. Пьёшь много кофе?

Чёрный, без сахара - хорошо.
Кофе с молоком, сливками (в лучшем случае без сахара) - считай сама.
В порции капучино (250г) без сахара ~120 ккал. Выпила 3 чашки - 360 ккал лишних бежало. А могла бы полноценно поесть.

Правильный перекус при похудении: диетолог указала на частые ошибки

Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Злаковые или Фитнес батончики.

Сравните состав и КБЖУ с обычной шоколадкой. Отличий мало. Во многих (не во всех) батончиках ужасный состав с глюкозно-фруктозным сиропом, с пальмовым маслом и с десятком ненужных ингредиентов.

Будьте внимательны, считайте состав, избегайте лишнего добавленного сахара (норма добавленного сахара - 6 ч.л. С УЧЁТОМ съеденного в своём КБЖУ разумеется).

Напомним, что ранее мы рассказывали, помогает ли похудеть интервальное голодание.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины здоровое питаниепохудениедиетолог
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь