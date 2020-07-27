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Чем заменить сахар: нутрициолог назвала лучшие натуральные аналоги

Понедельник 27 июля 2020 08:37
Чем заменить сахар: нутрициолог назвала лучшие натуральные аналоги
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Если вы совсем не можете без сладкого - лучше употребляйте более безопасные аналоги сахара

Сахар вреден не только для фигуры своей высокой калорийностью. Сахар вреден для нашего здоровья в общем. Его переизбыток несет за собой много плохого - вплоть до сахарного диабета и ожирения. Для тех, кто принял решение жить без сахара, но не может совсем отказаться от сладкого, нутрициолог Надежда Пахирко предложила заменить его на более безопасные сладкие продукты.

Рейтинг сахарозаменителей от эксперта:

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕСА

Это натуральные сахзамы, безопасные для здоровья. Имеют 0 калорий.

  • Стевизиоид- экстракт листьев стевии
  • Эритрит - сахароспирт из кукурузы или дыни.
  • Сукралоза - искусственный сахзам, безопасен для человека.


Всегда смотрите состав. Бывает написано "Стевия". А в составе куча всякой вредной химии и других опасных заменителей.

Единственное правило приема таких заменителей: ВМЕСТЕ С УГЛЕВОДАМИ. Тогда вы не обманываете организм и инсулин который выбрасывается на сладкий вкус не будет вырабатываться вхолостую. Т.е. главное не есть его в чистом виде и не растворять в воде.

Чем заменить сахар: нутрициолог назвала лучшие натуральные аналоги

Иллюстративное фото (pexels.com)


ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

  • Сироп топинамбура
  • Мед
  • Кленовый строп
  • Сироп агавы
  • Виноградный сахар.

Чем заменить сахар: нутрициолог назвала лучшие натуральные аналогиИллюстративное фото (pexels.com)

Заменив сахар этими продуктами, вы станете лучше себя чувствовать. Но похудения не ждите. Т.ак как калорийность сиропов не намного меньше сахара.

Напомним, что ранее врачи назвали самые опасные диеты.

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