ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Не треба боятися: дієтолог розвіяла міфи про жири

Понеділок 27 липня 2020 14:35
Не треба боятися: дієтолог розвіяла міфи про жири
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла про корисні властивості жирів

Жири довгий час були демонізуються, а їх корисні властивості ігнорувалися роками! Дієтолог Ольга Безугла запропонувала пройись по самим топовим позиціях жирофобії.

Жирна їжа шкідлива.

Насправді немає, жири входять до складу майже кожної клітинної мембрани, жири багатющий джерело енергії і прекрасні термоізолятори. Всі статеві гормони мають жирове походження. Вони сприяють всмоктуванню вітамінів і мінеральних речовин, що жири в раціоні можуть запобігти розвитку запалення - не поганий списочок для шкідливого.

Жирна їжа сприяє переїданню.

Жирна їжа покращує смакові якості їжі і формує більш якісне відчуття ситості (впливаючи на гормони грелін і лепін) при правильному співвідношенні. На высокожирових дієтах зменшується відчуття голоду і стабілізуються показники вуглеводного обміну.

Не треба боятися: дієтолог розвіяла міфи про жири

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Жирна їжа сприяє набору ваги.

Набір ваги відбувається від вуглеводів у вашому раціоні, а не від жиру. При порівнянні різних типів дієт высокожировая дієта найбільш ефектвина з позиції зниження ваги і профілактики серцево-судинних захворювань.

Не треба боятися: дієтолог розвіяла міфи про жири

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Жирна їжа підвищує холестерин.

Жирна їжа не є причиною підвищення холестерину, 20% холестерину надходить з їжі, а 80% виробляє сам організм, більш того холестерин корисна речовина у нашому організмі : він бере участь у синтезі наших статевих гормонів!

Раніше дієтолог Тетяна Дік розповіла про основні правила здорового перекусу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України правильное питаниедієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся