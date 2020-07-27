Не треба боятися: дієтолог розвіяла міфи про жири

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла про корисні властивості жирів

Жири довгий час були демонізуються, а їх корисні властивості ігнорувалися роками! Дієтолог Ольга Безугла запропонувала пройись по самим топовим позиціях жирофобії.

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Жирна їжа шкідлива.

Насправді немає, жири входять до складу майже кожної клітинної мембрани, жири багатющий джерело енергії і прекрасні термоізолятори. Всі статеві гормони мають жирове походження. Вони сприяють всмоктуванню вітамінів і мінеральних речовин, що жири в раціоні можуть запобігти розвитку запалення - не поганий списочок для шкідливого.

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Жирна їжа сприяє переїданню.

Жирна їжа покращує смакові якості їжі і формує більш якісне відчуття ситості (впливаючи на гормони грелін і лепін) при правильному співвідношенні. На высокожирових дієтах зменшується відчуття голоду і стабілізуються показники вуглеводного обміну.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Жирна їжа сприяє набору ваги.

Набір ваги відбувається від вуглеводів у вашому раціоні, а не від жиру. При порівнянні різних типів дієт высокожировая дієта найбільш ефектвина з позиції зниження ваги і профілактики серцево-судинних захворювань.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Жирна їжа підвищує холестерин.

Жирна їжа не є причиною підвищення холестерину, 20% холестерину надходить з їжі, а 80% виробляє сам організм, більш того холестерин корисна речовина у нашому організмі : він бере участь у синтезі наших статевих гормонів!

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