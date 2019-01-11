Ароматна насолода: грушевий пиріг з франжипаном

Фото: грушевий пиріг з франжипаном (instagram.com/testini_prague)

Запах цієї страви змусить буквально ковтати слинки, тому його хочеться готувати ще і ще раз

Ароматна випічка, з пилу, з жару завжди викликає апетит і бажання заварити гарячий чай і насолодитися шматочком домашнього десерту, не забувши пригостити домашніх. Втім, вони гарантовано самі прийдуть на запах і аромат чудового грушевого пирога з франжипаном. Його рецепт опублікувала на сторінці в Instagram фуд-блогер під маємо testini_prague.

Склад:

готове листкове тісто

великі груші – 2 шт.

Для сиропу:

цукор – 70

сік 1 лимона

сік буряка – 3 ст. л.

вода – 70 г

шафран

бадьян, паличка кориці

Для франжіпана:

масло – 100 г

мигдальне борошно – 100 г

яйце – 1 шт.

цукрова пудра – 100 г

амаретто – 1 ст. л.

борошно – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Всі складові для приготування сиропу з'єднати в сотейнику і трохи проварити, а потім остудити. Груші помити, очистити від шкірки, видалити серцевину і нарізати часточками. Відправити їх в сироп і дати добре просочитися. Для приготування франжипана з'єднати всі інгредієнти та змішати до однорідності. З готового тіста вирізати коло, трохи відступивши від краю, змастити жовтком, в центр викласти франжипан, розкласти груші, попередньо промокнувши їх паперовим рушником. Поставити пиріг в духовку, розігріту до 180°С. Випікати 30 хвилин. Дістати з духовки і полити сиропом.

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