Ароматна насолода: грушевий пиріг з франжипаном
Фото: грушевий пиріг з франжипаном (instagram.com/testini_prague)
Запах цієї страви змусить буквально ковтати слинки, тому його хочеться готувати ще і ще раз
Ароматна випічка, з пилу, з жару завжди викликає апетит і бажання заварити гарячий чай і насолодитися шматочком домашнього десерту, не забувши пригостити домашніх. Втім, вони гарантовано самі прийдуть на запах і аромат чудового грушевого пирога з франжипаном. Його рецепт опублікувала на сторінці в Instagram фуд-блогер під маємо testini_prague.
Склад:
- готове листкове тісто
- великі груші – 2 шт.
Для сиропу:
- цукор – 70
- сік 1 лимона
- сік буряка – 3 ст. л.
- вода – 70 г
- шафран
- бадьян, паличка кориці
Для франжіпана:
- масло – 100 г
- мигдальне борошно – 100 г
- яйце – 1 шт.
- цукрова пудра – 100 г
- амаретто – 1 ст. л.
- борошно – 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Всі складові для приготування сиропу з'єднати в сотейнику і трохи проварити, а потім остудити.
- Груші помити, очистити від шкірки, видалити серцевину і нарізати часточками. Відправити їх в сироп і дати добре просочитися.
- Для приготування франжипана з'єднати всі інгредієнти та змішати до однорідності.
- З готового тіста вирізати коло, трохи відступивши від краю, змастити жовтком, в центр викласти франжипан, розкласти груші, попередньо промокнувши їх паперовим рушником.
- Поставити пиріг в духовку, розігріту до 180°С. Випікати 30 хвилин. Дістати з духовки і полити сиропом.
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