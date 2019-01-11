ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Ароматна насолода: грушевий пиріг з франжипаном

Lite » Їжа 11.01.2019 - 20:35
Ароматна насолода: грушевий пиріг з франжипаном
Фото: грушевий пиріг з франжипаном (instagram.com/testini_prague)

Запах цієї страви змусить буквально ковтати слинки, тому його хочеться готувати ще і ще раз

Ароматна випічка, з пилу, з жару завжди викликає апетит і бажання заварити гарячий чай і насолодитися шматочком домашнього десерту, не забувши пригостити домашніх. Втім, вони гарантовано самі прийдуть на запах і аромат чудового грушевого пирога з франжипаном. Його рецепт опублікувала на сторінці в Instagram фуд-блогер під маємо testini_prague.

Склад:

  • готове листкове тісто
  • великі груші – 2 шт.

Для сиропу:

  • цукор – 70
  • сік 1 лимона
  • сік буряка – 3 ст. л.
  • вода – 70 г
  • шафран
  • бадьян, паличка кориці

Для франжіпана:

  • масло – 100 г
  • мигдальне борошно – 100 г
  • яйце – 1 шт.
  • цукрова пудра – 100 г
  • амаретто – 1 ст. л.
  • борошно – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Всі складові для приготування сиропу з'єднати в сотейнику і трохи проварити, а потім остудити.
  2. Груші помити, очистити від шкірки, видалити серцевину і нарізати часточками. Відправити їх в сироп і дати добре просочитися.
  3. Для приготування франжипана з'єднати всі інгредієнти та змішати до однорідності.
  4. З готового тіста вирізати коло, трохи відступивши від краю, змастити жовтком, в центр викласти франжипан, розкласти груші, попередньо промокнувши їх паперовим рушником.
  5. Поставити пиріг в духовку, розігріту до 180°С. Випікати 30 хвилин. Дістати з духовки і полити сиропом.

Раніше ми публікували рецепт віденського пирога з замороженою вишнею, який стане прекрасним доповненням до чаювання.

До речі, любителі ніжних і повітряних десертів залишаться в захваті від танучого в роті мангомису з маскарпоне.

Нагадаємо, що ласунам гарантовано сподобаються традиційні німецькі пончики берлінеры з апельсиновим заварним кремом і м'яким тістом.

Зі смаком: рецепт флорентійського печива від Лілії Ребрик Гра смаку: куряче філе в арахісовій пасті
Новини України рецептужин
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся