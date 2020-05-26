Anti-age эффект: диетолог рассказала о ценном вкусном продукте для красоты и здоровья

Эксперт поделилась рецептом необычного салата
Сезон клубники уже открыт, поэтому не стоит обходить вниманием первые ягодки, а включить их в свой рацион не только из-за вкусовых качеств, но и неоспоримой пользы. Врач-диетолог Татьяна Лакуста поделилась в Instagram ценной информацией о клубнике и опубликовала рецепт необычного салата с ней.
Клубника - элемент функционального питания. Сезон начался, поэтому не упускаем момент: есть, морозить и сушить (но сохранность фитонутриентов по клубнике самая высокая у заморожены ягод).
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Полифенолы клубники нейтрализуют свободные радикалы, защищая ДНК клетки от повреждений.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Смесь таких биофлавоноидов, как эллаговая кислота, кверцетин, катехин, антоцианы относят эту ягоду к истинному функциональному питанию, так как она проявила свою эффективность в улучшении регуляции синтазы оксида азота (снижает риски гипертензии), снижении фактора некроза опухоли, как следствие - снижение С реактивного белка. Anti-age эффект чистой воды!
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Богата витамином С и фолиевой кислотой - а это одни из важнейших кофакторов в усвоении железа и профилактике вездесущего железодефицита.
Эксперт предложила рецепт салата с клубникой и клубничным топпингом к нему:
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Ингредиенты:
Клубничный топпинг:
При наличии базилика - можно добавить пару листов или щепотку в блендер
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Автор: Аня Бойчук