Каким должен быть перекус и не вреден ли он: эксперт раскрыла всю правду

Нутрициолог дала советы, чем лучше перекусывать для стройности и здоровья
Споры о том, нужно ли делать перекусы и насколько они полезны или же вредны, активно ведутся в сети. В чем же правда и каким должен быть этот прием пищи? Сертифицированный нутрициолог, международный тренер по питанию и фитнес коуч Катя Медушкина ответила на эти вопросы на своей странице в Instagram и указала на особенности перекусов для желающих быть стройными и здоровыми.
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Перекус - это промежуточный между основными прием пищи. Его основная задача - дать организму некоторое количество энергии, которой будет достаточно, чтобы дождаться обеда или ужина.
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Я сама для составления здорового рациона использую следующую схему:
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Вариантов, когда перекусы между приемами пищи вредны - два:
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Первый - по состоянию здоровья. Когда у вас есть подтвержденное врачом заболевание, предусматривающее определенную им же схему питания. В этом случае положенные вам КБЖУ распределяются в соответствии с этой схемой.
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Второй - когда состав и объем перекуса не соответствует своему назначению. Тут остановимся и поговорим более подробно.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
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Питательная ценность перекуса зависит от вашей суточной потребности в БЖУ. Но он должен быть легче, чем основной прием пищи, иначе попросту превратится во второй обед или ужин, и вы начнете регулярно переедать.
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Не забываем о его функции - дать организму небольшой источник энергии и легкое насыщение, позволяющее дождаться полноценной еды.
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Состав тоже очень важен. Если вы будете перекусывать шоколадкой с сиропным кофейком, такой перекус однозначно вреден. И даже если вы перекусываете орехами и сухофруктами, но съедаете за раз 100-граммовую пачку - так тоже делать не надо!
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀
Здоровый перекус должен содержать все необходимые нутриенты, соответствовать времени суток. Если на первый перекус можно побаловать себя ягодами, фруктами с творогом и хлебцами, то перед сном лучше использовать легкие, но не обезжиренные кисломолочные продукты.
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Делаем вывод: если ваше питание сбалансированно и правильно распределено в течение дня, нет индивидуальных рекомендаций от врача, то перекусы полезны и важны для нормальной работы организма.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
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Автор: Марина Настевич