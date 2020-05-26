Каким должен быть перекус и не вреден ли он: эксперт раскрыла всю правду

Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)

Нутрициолог дала советы, чем лучше перекусывать для стройности и здоровья

Споры о том, нужно ли делать перекусы и насколько они полезны или же вредны, активно ведутся в сети. В чем же правда и каким должен быть этот прием пищи? Сертифицированный нутрициолог, международный тренер по питанию и фитнес коуч Катя Медушкина ответила на эти вопросы на своей странице в Instagram и указала на особенности перекусов для желающих быть стройными и здоровыми.

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Перекус - это промежуточный между основными прием пищи. Его основная задача - дать организму некоторое количество энергии, которой будет достаточно, чтобы дождаться обеда или ужина.

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Я сама для составления здорового рациона использую следующую схему:

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питание каждые 2,5-3 часа!

3 основных приема пищи - завтрак / обед / ужин

3 перекуса: 1-й - между завтраком и обедом; 2-й - между обедом и ужином; 3-й - перед сном

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Вариантов, когда перекусы между приемами пищи вредны - два:

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Первый - по состоянию здоровья. Когда у вас есть подтвержденное врачом заболевание, предусматривающее определенную им же схему питания. В этом случае положенные вам КБЖУ распределяются в соответствии с этой схемой.

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Второй - когда состав и объем перекуса не соответствует своему назначению. Тут остановимся и поговорим более подробно.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

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Питательная ценность перекуса зависит от вашей суточной потребности в БЖУ. Но он должен быть легче, чем основной прием пищи, иначе попросту превратится во второй обед или ужин, и вы начнете регулярно переедать.

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Не забываем о его функции - дать организму небольшой источник энергии и легкое насыщение, позволяющее дождаться полноценной еды.

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Состав тоже очень важен. Если вы будете перекусывать шоколадкой с сиропным кофейком, такой перекус однозначно вреден. И даже если вы перекусываете орехами и сухофруктами, но съедаете за раз 100-граммовую пачку - так тоже делать не надо!



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

Здоровый перекус должен содержать все необходимые нутриенты, соответствовать времени суток. Если на первый перекус можно побаловать себя ягодами, фруктами с творогом и хлебцами, то перед сном лучше использовать легкие, но не обезжиренные кисломолочные продукты.

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Делаем вывод: если ваше питание сбалансированно и правильно распределено в течение дня, нет индивидуальных рекомендаций от врача, то перекусы полезны и важны для нормальной работы организма.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

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Автор: Марина Настевич