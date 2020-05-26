Anti-age ефект: дієтолог розповіла про цінний смачний продукт для краси і здоров'я

Сезон полуниці вже відкрито, тому не варто оминати увагою перші ягідки, а включити їх в свій раціон не тільки через смакові якості, але і незаперечною користі. Лікар-дієтолог Тетяна Лакуста поділилася Instagram цінною інформацією про полуницю і опублікувала рецепт незвичайного салату з нею.

Полуниця - елемент функціонального харчування. Сезон почався, тому не втрачаємо момент: є, морозити і сушити (але фітонутрієнтів з полуниці найвища збеігаються при заморожені ягід).

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Поліфеноли полуниці нейтралізують вільні радикали, захищаючи ДНК клітини від ушкоджень.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Суміш таких біофлавоноїдів, як елагова кислота, кверцетин, катехін, антоціани відносять цю ягоду до істинного функціонального харчування, так як вона виявила свою ефективність поліпшення регуляції синтази оксиду азоту (знижує ризики гіпертензії), зниження фактора некрозу пухлини, як наслідок - зниження З реактивного білка. Anti-age ефект чистої води!

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Багата вітаміном С і фолієвою кислотою - а це одні з найважливіших кофакторів в засвоєнні заліза і профілактики всюдисущого залізодефіциту.

Експерт запропонувала рецепт салату з полуницею та полуничним топпінгом до нього:



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Інгредієнти:

рукола - кілька жмень

зелена відварна сочевиця (нут) - 100-150 гр (викласти охолоджену на низ тарілки)

полуниця - 150 г

Пір'я зеленої цибулі або часнику - за бажанням

Сир ( або рікотта) - пару столових ложок

Мигдаль - 30-40 гр (нарізаного)

Полуничний топпінг:

Полуниця - 100 г

Бальзамічний оцет - 2 ст л

Вода - 2-3 ст. л

Сіль - за смаком

При наявності базиліка - можна додати пару листів або щіпку в блендер

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