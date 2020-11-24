Алкоголь при похудении: диетолог назвала правила употребления спиртного для худеющих

Совместим ли алкоголь с активным похудением, диетой и здоровым питанием. Этот вопрос тревожит тех, кто намерен навсегда расстаться с лишними кило. Диетолог Ева Шишова на странице в Instagram рассказала, какому алкоголю отдать предпочтения на праздники, а также озвучила главные правила употребления спиртного.

Тема достаточно животрепещущая в преддверии зимних праздников и не только. Если иногда может возникнуть желание пригубить вина с подружкой за ужином, тогда стоит учесть правила употребления алкоголя, чтобы минимизировать его влияние на вес и организм. Давайте разбираться, совместим ли алкоголь с похудением.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Минусы алкоголя:

Все алкогольные напитки очень калорийные

Повышают аппетит

Замедляют обмен веществ

Разрушают мышцы

Вызывают отеки (1 молекула алкоголя связывает 4 молекулы воды)

1 г спирта содержит 7 калорий - на секундочку, это больше, чем в сахаре!

Но, если решили выпить, то есть 2 менее болезненных варианта: пиво и сухое вино.

Пиво



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Несмотря на свою небольшую калорийность, оно имеет высокий гликемический индекс, что провоцирует большой аппетит. А также опасность пива - это большой объем его потребления и закуски.

100 мл пива содержит 40 ккал, но разве кто-то пьёт пиво по 100 мл?



Его пьют по 0,5-3 л. Вот и посчитайте, сколько калорий вы выпьете за один вечер?



Прибавьте к этому закуски, даже если это будет рыба. Что получится? Помимо этого, пиво содержит солод, он быстро в крови превращается в сахар.

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Но если очень хочется пива, то выпейте один стакан. Не можете без закуски? Пусть это будут - рыба или кальмары, но ни в коем случае не чипсы и сухарики.

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Сухое вино (на Новый год можно шампанское)



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Менее опасный алкогольный напиток во время похудения. Сухое, потому что в нем не содержится сахар



Вино можно разводить наполовину с водой, его не выпьете такое количество, как пиво. В качестве закуски можно использовать фрукты или сыр, горький шоколад.

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Эксперт считает оптимальным 1-2 бокала сухого вина и только по поводу.

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