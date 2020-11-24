Алкоголь при схудненні: дієтолог назвала правила вживання спиртного для тих, хто худне

Чи сумісний алкоголь з активним схудненням, дієтою і здоровим харчуванням. Це питання турбує тих, хто має намір назавжди розстатися із зайвими кіло. Дієтолог Єва Шишова на сторінці в Instagram розповіла, якому алкоголю віддати перевагу на свята, а також озвучила головні правила вживання спиртного.

Тема досить актуальна напередодні зимових свят і не тільки. Якщо іноді може виникнути бажання випити вина з подружкою за вечерею, тоді варто врахувати правила вживання алкоголю, щоб мінімізувати його вплив на вагу і організм. Давайте розбиратися, чи сумісний алкоголь зі схудненням.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Мінуси алкоголю:

Всі алкогольні напої дуже калорійні

Підвищують апетит

Уповільнюють обмін речовин

Руйнують м'язи

Викликають набряки (1 молекула алкоголю пов'язує 4 молекули води)

1 г спирту містить 7 калорій - на секундочку, це більше, ніж у цукорі!

Але, якщо вирішили випити, тобто 2 менш болючих варіанти: пиво і сухе вино.

Пиво



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Незважаючи на свою невелику калорійність, воно має високий глікемічний індекс, що провокує великий апетит. А також небезпека пива - це великий об'єм його споживання і закуски.

100 мл пива містить 40 ккал, але хіба хтось п'є пиво по 100 мл?



Його п'ють по 0,5-3 л. От і порахуйте, скільки калорій ви вип'єте за один вечір?



Додайте до цього закуски, навіть якщо це буде риба. Що вийде? Крім цього, пиво містить солод, він швидко в крові перетворюється в цукор.

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Але якщо дуже хочеться пива, то випийте одну склянку. Не можете без закуски? Нехай це будуть - риба або кальмари, але ні в якому разі не чіпси і сухарики.

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Сухе вино (на Новий рік можна шампанське)



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Менш небезпечний алкогольний напій під час схуднення. Сухе, тому що в ньому не міститься цукор



Вино можна розводити наполовину з водою, його не вип'єте така кількість, як пиво. В якості закуски можна використовувати фрукти або сир, гіркий шоколад.

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Експерт вважає оптимальним 1-2 келиха сухого вина і тільки за потреби.

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