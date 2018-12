UPark повертається: дати і хедлайнери грандіозного фестивалю

Видео: YouTube/UPark Festival

У Києві вже втретє пройде UPark Festival. Щоправда, цього року організатори вирішили відмовитися від стадіонного формату. Таким чином UPark стане ще ближчим до знаменитих європейських фестивалів.

Цього літа UPark, кажуть організатори, це вже набагато більше, ніж просто музична подія.

"На три дні, 16, 17 і 18 липня, ми перетворимо 7 гектарів київського Sky Family Park на ідеальний острів музики і активних розваг прямо у великому місті. Наша мета: зробити три дні UPark Festival – найяскравішими днями вашого літа. І все, що для цього потрібно, у нас є", – зауважили організатори.

Уже оголошені всі хедлайнери фестивалю. Так, у перший день, 16 липня, кияни та гості столиці будуть відриватись під Bring Me the Horizon і улюбленців української публіки – інді-рокерів Nothing But Thieves, а також голосних американців SWMRS.

Видео: YouTube/Nothing But Thieves

17 липня на UPark Festival здійснить висадку зірковий десант Thirty Seconds To Mars. Окрім Джареда Лето і Ко, відвідувачів вражатимуть кращий молодий артист за версією Brit Awards – Rag'n'Bone Man і Pale Waves.

Видео: YouTube/Rag'n'Bone Man

Закриють фестиваль неймовірні і легендарні The Prodigy. А передуватимуть виступу культового гурту 18 липня лайв довгоочікуваної гості з Данії MØ.

Видео: YouTube/The Prodigy

Раніше ми зібрали для вас концерти та вистави, які обов'язково треба відвідати в грудні.