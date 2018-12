Куда пойти в Киеве: лучшие мероприятия декабря

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Мы собрали для вас концерты и представления, которые обязательно надо посетить в декабре

Декабрь всегда полон впечатлений и ярких эмоций - от первого снега, приближающихся новогодних праздников и новогоднего настроения. Будни заняты подготовкой к праздникам, закупкой подарков и завершением прошлогодних дел. А для того, чтобы и в последний месяц года отдохнуть от забот, мы подготовили подборку декабрьских мероприятий на любой вкус.

Rick Wakeman

5 декабря. Международный центр культуры и искусств (билеты)

Что может быть лучше, чем выступление невероятного Рика Вейкмена в сопровождении симфонического оркестра? Один из членов легендарной рок-группы Yes приезжает в Киев, чтобы презентовать здесь свою новую программу Orchestral Rick. Yes были и остаются одним из самых успешных и влиятельных проектов прогрессивного рока. В одних только Штатах группа распродала более 13 миллионов экземпляров своих альбомов, и была отмечена премией Грэмми за лучший инструментальное выступление в жанре рок. А в 2017 году группу Yes, и Рик Вейкмен как ее участник, были официально удостоены места в Зале славы рок-н-ролла.

Видео: YouTube/MyTicket

Freedom-Jazz: Ду-Ду-Ду

6 декабря. Caribbean Club (билеты)

Дамский бэнд Freedom-Jazz готов представить публике абсолютно новое музыкальное шоу, далекое от каждодневной суеты, но близкое любящим сердцам, с названием, будто звуки флейты, "Ду-Ду-Ду"! Это простое, но красивое звучание украдет вас у городской суеты, чтобы передать в объятия зеленых просторов полей, но вместо шума природы, ваши уши будут ласкать звуки инструментов, которыми мастерски будут управлять участницы проекта!

ONUKA

7 декабря. Stereo Plaza (билеты)

С тех пор, как ONUKA стала популярной далеко за пределами Украины, внушительную часть времени группа проводит в заграничных гастролях, покоряя европейскую публику и знакомя ее с современной украинской музыкой. Но про Киев музыканты также не забывают. Именно поэтому не стоит пропускать возвращение Наты Жижченко и ее команды с масштабным сольным шоу в Stereo Plaza! Ведь, когда мы рассказываем кому-то про современную популярную украинскую музыку, то мы обязательно вспоминаем именно об ONUKA. Творчество этой девушка вызывает мурашками, а ее выступления вызывают восторг своей масштабностью и глубиной звучания.

Видео: YouTube/ONUKA

Зимова Країна на ВДНГ

8-31 декабря. ВДНГ (вход на территорию парка - свободный)

Зимний парк веселых развлечений будет работать на ВДНГ этой зимой уже в четвертый раз. В этом сезоне территорию парка оформят в традиционном украинском стиле, украсят рождественскими соломенными оберегами "паучками" и представят новые развлечения. "Зимова Країна на ВДНГ" начнет работу уже 8 декабря и посмотреть здесь будет на что и маленьким, и взрослым. Среди анонсированных развлечений: каток, горки, резиденция Деда Мороза, тропическая ферма, Замок ледяных скульптур, новые зимние концерт-шоу и целый павильон новогодних игрушек от всемирно известной фабрики “Клавдиево”. Кстати, в этом году на ВДНГ елочные украшения можно будет не только увидеть, но и изготовить собственноручно, чтобы подарить близким и друзьям.

Афиша

Дидье Маруани и группа SPACE

10 декабря. Национальный дворец искусств "Украина" (билеты)

Новое сценическое шоу в честь юбилея известной французского группы включает в себя магические спецэффекты, лазерное шоу и особое оформление, подчеркивающее космическую атмосферу происходящего. Всего два часа с музыкой Space и вы уже обнаружите себя в музыкальном путешествии космическими просторами, причем не оставляя стен дворца "Украина". На этих ностальгических электронных мотивах выросло несколько поколений и именно ими вдохновлялась целая школа талантливых диджеев и композиторов. Лидер группа Space Дидье Маруани был одним из пионеров в электронной музыке, первопроходцем, на композиции которого до сих пор равняются многие музыканты.

Видео: YouTube/yalita76

ДахаБраха

12 декабря. Международный центр культуры и искусств (билеты)

Сегодня ДахаБраха - один из главных украинских коллективов, популярный и любимый слушателями не только в родной стране, но и далеко за ее пределами. Впечатляющий музыкальный перформанс, который расширяет представление массового слушателя о современной музыке. В финале своего всеукраинского тура группа даст еще один заключительный концерт в Киеве. Конечно, он стоит того, чтобы попасть в список обязательных к посещению.

Видео: YouTube/DakhaBrakha

Winterra. Легенда сказочного края

14 декабря. ВДНГ (билеты)

Новое зимнее шоу вобрало в себя лучший опыт организаторов и создателей "Вартових Мрій" и "Дома Таємничих Пригод". "Winterra. Легенда казкового краю" несет в себе доброту и волшебность, зрелищность и невообразимые спецэффекты, которым может позавидовать даже знаменитый Cirque du Soleil. Эта новогодняя сказка обещает стать одной из главных премьер зимы, поэтому если вы из тех, кто хочет войти в новый год с по-настоящему сказочным настроением, рекомендуем бронировать билеты заранее.

Видео: YouTube/StarLight Entertainment

вагоновожатые

16 декабря. Atlas (билеты)

Электро-сеты “вагоновожатых” пронизывают хмурой пульсирующей вибрацией такой силы, что кажется заполняют собой все пространство концертного зала. Подобный эффект достигается благодаря колоссальному опыту каждого из участников группы. Каждый новый релиз группы поднимает планку способности “вагоновожатых” удивлять слушателей и не останавливаться на достигнутом еще выше.В середине декабря они готовы представить киевской публике свой новый студийный альбом “Референс”, отдельно стоить отметить, что это будет абсолютно новая концертная программа - лишь пару треков из этого альбома звучали ранее на эксклюзивных live-выступлениях.

Видео: YouTube/вагоновожатые

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

18 декабря. Дворец Спорта (билеты)

Долгожданный киевский концерт группы, в рамках которого музыканты представят свой последний на сегодня альбом "Буду з тобой!", а также песни из своих ранних пластинок. Концерт во Дворце Спорта станет самым масштабным за всю историю группы. Тот, кого одолевают лирические чувства, сможет хорошо погрустить под медленные мелодии, а тот, кто ищет любовь, возможно найти прямо на концерте.

Видео: YouTube/БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Алина Орлова

20 декабря. Дом Кино (билеты)

Алина Орлова не часто радует своих фанов живыми выступлениями, зато каждый ее концерт переполнен какой-то необычайной магией. Скорее, эти выступления можно назвать музыкальными посиделками вместе с любимой исполнительницей. Каждый раз они похожи, скорее, на дружескую встречу, чем на концерт, и даже самые обыкновенные площадки во время выступлений Алины приобретают невероятную атмосферу уюта. На этот раз хрупкая девушка из Латвии приедет к нам не одна, а вместе со струнным квинтетом. Камерная обстановка концерта в этом случае только способствует чувству романтики и уюта, так присущих исполнительнице, а необычная локация приобретет новые оттенки, неожидаемые ранее. Это идеальный случай для всех влюбленных, чтобы насладиться совместным времяпрепровождением, ведь сама Алина на сцене сыграет роль проводника волшебного и прекрасного в наш мир.

Видео: YouTube/Kaama Surptue

Кстати, ранее мы также писали о том, куда пойти в Киеве в последний месяц зимы.

Видео: РБК-Украина