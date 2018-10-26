Проект "Машина времени": киевлянам покажут кинохронику города (видео)

Видео: YouTube/Arthouse Traffic

26 октября в Киеве стартует специальный проект Киевской недели критики "Машина времени". Так, на Майдане Независимости, Контрактовой и Софийской площадях уже установлены экраны, на которых можно увидеть, как выглядели эти места в разные десятилетия.

Отобранная в архивах хроника охватит столетие киевской истории - от Первой мировой войны до 1990-х годов. Зрители смогут увидеть как выдающиеся события, так и обычные сцены из жизни города: строительство станций метро, новогодние елки на площадях, реконструкцию Гостиного двора на Подоле. На экранах появятся выдающиеся украинцы - Михаил Грушевский, Симон Петлюра, Владимир Винниченко.

Видеохроника предоставлена Центральным государственным кинофотофоноархивом Украины им. С. Пшеничного: сюжеты отбирал историк-архивист, редактор кинохроники Николай Попелуха.

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"Киевская неделя критики" - прежде всего городской фестиваль и для нас важно показать эту связь с городом. Мы хотим показать единый исторический контекст - многие люди ходят по улицам Киева и слабо представляют себе события, которые происходили здесь двадцать, тридцать, сто лет назад. Из-за этого возникает потребительское отношение к городу. Эта хроника должна вдохновлять зрителей на ответственность перед городом, перед его историей. Сейчас мы запускаем пилотный вариант "Машины времени" - в последующие годы мы планируем показывать больше материала и расширить список локаций", - комментирует проект директор Киевской недели критики и компании "Артхаус Трафик" Денис Иванов.

Проект "Машина времени" создан в рамках 2-го Киевской недели критики - кинофестиваля, который знакомит украинских зрителей с лучшими новыми фильмами, выбранными профессиональными украинскими кинокритиками. В 2018 году он проходит во второй раз - с 26 октября по 1 ноября в кинотеатре "Жовтень".

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Видео: РБК-Украина